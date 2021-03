Alto Escalão: BNP Paribas tem novo líder de pesquisa Latam

O economista-chefe para Brasil Gustavo Arruda passa a head de research América Latina.

Banco Mercedes-Benz. A presidente e CEO no Brasil é a alemã Hilke Janssen, no lugar de Christian Schüler, agora CEO da Athlon.

3R Petroleum. Hugo Repsold (ex-Petrobras) chega para diretor corporativo e de gás & energia.

CEB. Anuncia Frederico Candian como presidente. Ele era diretor de processos e tecnologia de redes da Neoenergia.

DialMyApp. Para diretor de marketing vem Fabio Bottini (ex-Vivo).

Coty. Bruno Wolmer torna-se diretor comercial de produtos de varejo.

PicPay. André Cazotto (ex-PagSeguro) ingressa como diretor de Relações com Investidores.

Mercado Livre. Contratou Helena Kale (ex-Facebook e Google) para head de Live Commerce.

Qualicorp. Criou as diretorias de Planejamento e de Canais Remotos, respectivamente com Arnaldo Cravo (ex-SKY) e Marco Malaco (ex-Oi).

Ambipar. A área de Relações com Investidores conta com Fábio da Costa Castro (ex-Movida, JSL), de modo que Thiago Silva se dedica a CFO.

MadeiraMadeira. Carlos Eduardo Annibelli Baron é o novo diretor financeiro do unicórnio, sucedendo a Marcelo Sacandian, cofundador que lidera a área de experiência do cliente.

Thales. Vice-presidência para América Latina está com Nadia Gonzalez, vinda da Bolívia, onde era diretora geral.

AbbVie. Com a aposentadoria de Camilo Gomez, Flavio Devoto torna-se gerente geral no Brasil, deixando a gerência geral da Região Sul com Eduardo Tutihashi.

T-Systems. Está como CFO Marcio Souza, vindo da Software AG.

Engineering. Vindo da Accenture, Rodrigo Bricio é o novo diretor de operações.

Zenvia. Murilo Costa é o novo Diretor de Negocios; Rogério Perez ingressa como Chief Experience Officer; Raphael Godoy assume como Chief Marketing Officer e Gabriela Vargas, antes diretora de Marketing e Produtos, agora lidera operações (COO).

ThoughtWorks. Vinda da IBM, Karine Medeiros é a head de marketing.

Sympla. Começam Valeria Molina (ex-GoDaddy) no marketing, Marcus Cardoso (ex-iFood) como CFO e Alvaro Anton (ex-Telecine), como chefe de tecnologia.

Cipher. Promoção de David Tudino a Business Developer Director. Para seu lugar veio Marco Alexandre Garcia (ex-Capgemini) como diretor de Serviços Gerenciados de Segurança da Informação.

SAE Digital. Rafaela Basto foi promovida a CEO.

IPC Brasil. Contratou Ciro de Toledo Piza Tebecherani como diretor de operações da divisão de hidráulicos.

Alvarez & Marsal. A nova sócia-diretora é Renata Foz, ex-sócia da KPMG.

SumUp. Chega Marcelo Ciampolini (ex-Lendico) como líder de crédito da fintech.

Trackage. A startup trouxe Paulo Martins (ex-Vetta) para CFO.

BlueTrade. A nova líder de alocação é Marina Braga (ex-Skopos).

Nava. Iza Herklotz (ex-Dentsu) entra como líder de pessoas (CPO).

Flash. Ademar Bandeira (ex-Elo) assume como CFO.

Exec. Anuncia Guilherme Spinorelli como sócio.

SuperSim. Assume como CFO Celso Nunes (ex-Delivery Center, Aurum, ContaAzul).

Find HR. O novo CEO é Cláudio Guerreiro (ex-2GET e Heidrick & Struggles).

CRA. A Charles River Associates nomeou Cynthia Catlett (ex-FTI Consulting) vice-presidente de operações no Brasil.

Abree. A associação de reciclagem de eletrônicos anuncia Sergio de Carvalho Mauricio como presidente.

