Alto Escalão: Bolsa OTC tem novo head de inovação e diretor de projetos

Bolsa OTC traz Keiji Sakai (ex-R3 e B3) como head de inovação e diretor de projetos.

Shell. Com a aposentadoria de André Araujo, assumirá a presidência no Brasil Cristiano Pinto da Costa, junto com a liderança de Exploração e Produção.

Stone. Contratou o CTO Marcus Fontoura (ex-Microsoft) e o head de crédito Thomas Gregor (ex-Santander).

Komatsu Forest. Eduardo Nicz (ex-CNH) foi anunciado diretor-presidente no Brasil, sucedendo a Juergen Munz, que segue para a Alemanha.

Fundação Raízen. O CEO da Raízen Ricardo Mussa assume também a presidência do conselho de administração da instituição.

Carbonext. Hugo Santos (ex-Suzano) entra como diretor de operações.

Pague Menos. O vice-presidente de Customer Experience é Renato Camargo (ex-RecargaPay).

Pismo. Vindo da Salesforce, Rodrigo Melato é novo VP de vendas.

GSK. Ana Cristina Kattar (ex-Sanofi) é diretora da unidade Specialty Care.

Coface. Para CFO trouxe Gilson Teixeira (ex-Axa) e como diretor comercial, João Rigobello (ex-Zurich).

Cruzeiro do Sul Educacional. Tem nova diretora jurídica e de compliance: Cristiane Cé (ex-Scotiabank, Liq).

Ecoville. O franqueado Cristiano Correa tornou-se CEO.

Sorvetes Rochinha. Contratou Thomas Leclercq (ex-America Net) para a direção comercial.

Loja Integrada. O novo CEO é Victor Popper (ex-All iN).

J&J Consumer Health. Contratou Heloisa Glad (ex-Reckitt Benckiser) como VP comercial e managing director Brasil.

Concentrix. Retorna Luiz Flaviano dos Santos, agora como VP de vendas para América Latina.

Inspirali. Paula Giannetti (ex-Grupo Travelex Confidence) chega para dirigir a área de Gente e Gestão.

AbbVie. A unidade de oftalmologia no Brasil está com Nelson Eduardo Ardila.

Grupo Travelex. Chegam Tatiana Loesch para o RH e Celso Hissashi Maehata, em operações.

Liga Ventures. Promoveu Luciana Leão a VP de produtos.

Arker. Apresenta Osvaldo Luiz dos Santos (ex-Hospital Sírio-Libanês) como head de Data Science.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo.

Koin. Lucas Gonzalez assume a estratégia da fintech do Grupo Decolar.

Zurich. Promoveu a superintendentes Luiz Gasperi para relacionamento com corretores e assessorias da seguradora, e Karina Nóbrega, em planejamento comercial.

Vittude. Maíra Gracini (ex-Zendesk) entra como Chief Revenue Officer da healthtech.

Globus Seguros. Wagner Spindola (ex-Ezze Seguros) entra de sócio e líder da carteira de transportes.

Birdie. Chegou Alexandre Spengler (ex-Hotmart, Nubank) como diretor de produtos.

Instituto Millenium. Milla Maia assume como CEO e Sebastião Ventura passa a presidente do conselho.

Grupo Europa. Marina Donnini cuida da nova área de sustentabilidade.

Fundação 1Bi. Kelly Silva Baptista foi promovida a diretora executiva.

Contato: Luana Pavani - luana.pavani@estadao.com