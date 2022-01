Alto Escalão: Bradesco cria vice-presidência focada em riscos

O Bradesco acaba de promover mudanças em seu organograma. A principal delas é a criação de uma nova vice-presidência, focada em gestão de riscos, que será ocupada por Moacir Nachbar Junior, antes diretor-executivo do banco.

Leia Também Mercado Livre custeia parte de cirurgia de redesignação de gênero para funcionários trans

Alelo. Promoveu Pricila Medina a nova diretora comercial.

Omega USA. Paul Abranches (ex-EDF Renewables) é o novo CEO.

Emma. Caio Abibe foi escolhido para comandar a operação brasileira da companhia.

Suzano. A Suzano terá Marcos Assumpção como novo diretor de Finanças Corporativas.

Blue3. Um dos maiores escritórios da XP anuncia Wagner Vieira como CEO.

Ingram Micro. Paul Bay é nomeado CEO e Alain Monié assume como presidente executivo.

Saque e Pague. A plataforma de tecnologia promoveu Paulo César Pinheiro a vice-presidente e diretor financeiro.

Blau. Rogério da Silva Ferreira assumirá o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores.

Nubank. Rafael Plantier é o novo líder de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios.

VW Financial Services. Simone Moras foi promovida a diretora de marketing e integra o comitê executivo.

Alupar. Para head de Gestão de Pessoas trouxe Cristina Lemes, ex-Votorantim Cimentos.

Cesar. Eduardo Peixoto está no cargo de CEO do centro de inovação no lugar de Fred Arruda, que será CEO na Mobs2.

Veroni. Passa a CEO Lívia Marques, ela que era COO da vinícola.

BeFly. Yumiko Watanabe (ex-DuPont) assume a diretoria executiva de RH.

Apex América. Marcel Alves foi contratado diretor comercial (ex-Flex).

V4 Company. Guilherme Souza (ex-Lojas Renner e Livelo) é o novo diretor de produto.

Whatslly. Thiago Schmitz (ex-IBM e Deloitte) chega para head de Customer Success.

MDS. Marjorye Hoejenbos muda de função para diretora de resseguros.

Bain & Company. Foram promovidos a sócios em São Paulo Daniela Carbinato, Arián Krakov e Wagner Schenkel Costa.

TAP. Carlos Antunes regressa à TAP Air Portugal como Diretor Regional Brasil/América do Sul.

Adecco. Ingressa Luiz Thomaz (ex-ADP) como head da Adecco RPO e Pontoon Solutions.

dr.consulta. Para CMO chega Cristina Duclos (ex-Electrolux).

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo

Ucorp. Mônica Guidoni (ex-TotalPass e SmartFit) assume a área de pessoas.

Veirano Advogados. Paula Surerus é a nova sócia-gestora.

NEOOH. Delen Bueno assume a diretoria comercial.

3C Gaming. Chega Marcelo Trivilato (ex-Publicis) como head de atendimento.

TR Soluções. Douglas Gallego é novo diretor comercial da TR Soluções.

BMV. Benedito Alves assume como Board Advisor do Grupo.

Sonda. O recém criado departamento de Relações Institucionais e Governamentais conta com as gerentes Loren Spíndola e Natália Mourão.