Alto Escalão: Coface promove Marcele Lemos a CEO Latam

A seguradora Coface promoveu Marcele Lemos, antes country manager Brasil, para CEO América Latina.

Agi Inc. Contratou Rosie Rios, ex-chefe do Tesouro/EUA, como conselheira consultiva sênior.

Grupo Ferrero. O novo CEO para América do Sul é Max De Simone, no lugar de Leonardo Limitone, transferido para a área de negócios na América do Norte.

Bladex. Samuel Canineu (ex-Greensill, ING) entra como Chief Commercial Officer no Banco Latinoamericano de Comercio Exterior.

Google. O novo gerente de vendas de Workspace no Brasil é Alberto Zafani (ex-Microsoft).

Nexa. Ignacio Rosado (ex-Volcan) irá substituir o atual presidente e CEO Tito Martins a partir de janeiro de 2022.

SoftBank. Trouxe Rodrigo Baer (ex-Redpoint) e Marco Camhaji (ex-Amazon) como sócios da SBLA Advisers Corp.

Gerdau Graphene. Para diretor de tecnologia da unidade de pesquisa na Universidade de Manchester apontou o cientista Nurul Alam.

Total Express. Para head de tecnologia e digital vem Juliano de Conti (ex-Simpress, Epson).

Jasmine Alimentos. Promoveu a CEO Rodolfo Tornesi Lourenço, 31 anos.

Oliver Wyman. Dois novos sócios: Ivo Godoi Jr e Felipe Miglioli, ambos ex-EY-Parthenon.

Boehringer Ingelheim. Lucas Iguchi retorna, agora como gerente da marca Frontline.

Gunnebo. Alejandro de Mayolo (ex-PTV) foi nomeado diretor executivo no Brasil.

Vtex. Ingressa Gustavo Franco (ex-VMWare) como diretor de Engenharia de Confiabilidade do Site (SRE), baseado na Califórnia.

Reckitt Hygiene Comercial. Alison Radford volta ao Brasil como vp sênior Latam.

Grupo Luminae Energia. Anuncia como diretor executivo da unidade de iluminação Marcelo Xavier (ex-Pöyry, Bekaert).

RJ Investimentos. Para head comercial chega Tiago Villas Bôas (ex-Monte Bravo).

Mondelez. Daniela Sagaz (ex-BAT) lidera Diversidade, Equidade e Inclusão.

Unico. A área de Customer Success tem as diretoras Paula Trudo (ex-Salesforce) em Strategic e Debora Lima (ex-Oracle), Onboarding e Suporte.

Tmov. Trouxe para CPO João Oliveira (ex-GetNinjas).

Logcomex. Alexandre Rubio entra como diretor financeiro.

Buser. Para liderar a área de experiência do cliente chamou Lidia Gordijo (ex-Pitzi) como CXO.

HartB. Luiz Roberto Prates assumirá a presidência do conselho.

Logan. Promove Jéssica Paiola Campos a Client Service Director Latam.

HostGator. Ricardo Melo torna-se VP de Marketing Américas

StoneX. Paulo Fróes (Gybe Capital) assume como diretor corporate finance & DCM.

Grupo MXT. Contratou Marcello Cardoso (ex-CI&T) como CTO.

Shopping Riosul. A nova superintendente é Giulia Quirino, ex-CBRE Portugal.

