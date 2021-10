Alto Escalão: Colnago no Tesouro

O ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago foi nomeado secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, no lugar de Bruno Funchal.

Willis Towers Watson. O novo líder no Brasil é Eduardo Takahashi (ex-Aon).

Bitso. Beatriz Oliveira (ex-Deezer) é a nova head de marca e marketing para América Latina.

Brasilprev. Para diretor comercial e de marketing nomeou Camilo Buzzi (ex-BB).

Viter. Marcelo Giuliano de Sousa (AgBiTech) é novo gerente geral.

Loft. O novo VP de Marketing é Alexandre Ferraz (ex-Afya Educacional).

CertiSign. Foi contratado Marcelo Schunck (ex-Lenovo) como diretor de Negócios Corporativos.

Votorantim Energia. Márcia Cunha é a nova diretora de operações, vinda da Yara Brasil.

BFFC. Marcelo Tristão foi nomeado diretor de Transformação Digital.

Brametal. Rudimar Bonato assume a gerência de Linha de Transmissão e Subestação para América Latina.

MSD. Ana Paula Krainer (ex-Coca Cola) lidera marketing e vendas de vacinas.

Samsung. Mario Sousa agora é diretor sênior de marketing de dispositivos móveis.

XP Inc. O novo CEO da XP Educação é Paulo de Tarso, vindo da Platos/Cogna.

GetNinjas. Amplia o quadro com Alex Corcioli (ex-Donus) de CPO e Guilherme Ebisui (ex-Ingresse), diretor de produto.

Revelo. Ex-Adtalem, Fernando Lau é o CRO.

Thermo Fisher Scientific. Walban de Souza (ex-BD) vem para diretor de relações governamentais e Nicolas Marchon é promovido a diretor de Marketing, ambos para América Latina.

Resh Cyber Defense. Fernando Cosenza (ex-Sodexo) está como CEO.

Klavi. Para diretor de vendas da fintech chega Bruno Moura (ex-Guiabolso).

RSM. Vindo da PWC, Mathias Villan entra como diretor de Consultoria de Tecnologia no Brasil.

Benner Sistemas. Anuncia o head de canais e alianças Fernando Cargnin de Almeida (ex-Totvs, Senior Sistemas).

Artemísia. Maure Pessanha irá para a presidência do conselho enquanto Luciano Gurgel (Yunus) responderá pela diretoria-executiva.

Pontte. A fintech chamou Luiz Tamashiro (ex-Itaú) para COO.

Paccar Financial. Alessandra Brito Fujioka é a nova diretora financeira no lugar de Anderson Haiducki, que passa a controller na DAF Caminhões.

Engemon. José Rubens Macedo Filho (ex-Lock) ingressa na diretoria comercial de construção e desenvolvimento imobiliário.

Conta Zap. Trouxe o CTO Alessandro Bottmann e Reginaldo Ferrante para Marketing e Parcerias.

Abraceel. Rodrigo Ferreira está como presidente executivo, no lugar de Reginaldo Medeiros.

PlayKids. Trouxe Paola Moraes (ex-Argo) para diretora de RH.

Vertem. O COO é Clelson Diniz (ex-Serasa Experian).

Flytour. Flávio Marques (ex-CVC) é o novo diretor de vendas.

Ativy. Ingressa como diretor Wellington Silva, ex-CEO da StartSoft.

Sura. Ricardo Vaz tem nova posição, de diretor regional São Paulo.

Cesar. Chega para head de Relações Institucionais Vânia Thaumaturgo.

Cascione. Reforça o international desk com o sócio Brunno Morette.

