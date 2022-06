Alto Escalão: Cora reforça liderança feminina

Flávia Rosário (ex-Waze) lidera o marketing da fintech Cora como CMO.

Delta Energia. Alessandro di Domênico (ex-Hidrotérmica) chega para presidente da Delta Geração no lugar de Luiz Fernando Vianna, que passa a VP institucional e regulatório do grupo.

Natura &co. Antes diretora de Customer care do grupo para América Latina, Paula Pimenta torna-se gerente geral da The Body Shop no Brasil.

Kraft Heinz. Bruno Keller foi promovido a presidente para América Latina, no lugar de Pedro Navio, rumo aos EUA.

TIM. Dois novos diretores: Fabia Lima (ex-Omni, Itaú) na área de experiência do cliente e Daniel Serman (ex-Brookfield) na de governança de dados.

Trend Micro. Promoveu Cesar Candido a diretor geral no Brasil.

Olist. Sandra Montes (ex-Rappi, OLX) vem para a posição de CMO.

Galderma. Daniele Baeta (ex-Danone Nutricia) é anunciada diretora de Business Support Brasil e Latam.

Systemiq. A ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patricia Ellen, assume a presidência da consultoria no Brasil.

RD. Flavio Correia deixa a função de diretor de multicanal e e-commerce e responde por Relações Institucionais e com Investidores.

BMW. Tatiana Biasetton é a nova head de Marketing e CRM no Brasil.

OEC. Para diretor financeiro vem Lucas Cive Barbosa (ex-Alvarez & Marsal), substituindo Jayme Fonseca.

KPMG. Contratou como líder para área de saúde e ciências da vida Rita Ragazzi.

Labsit. Suzyanne Oliveira (ex-Creditas) assume como VP Chief of Staff.

Prudential. Bruno Novicki, ex-franqueado, torna-se VP comercial regional e RCMO.

Sony Music Brasil. Cristiane Simões passa a VP de marketing e promoção.

MoEngage. Anuncia para Brasil e Latam os diretores Bruna Tormin Leite (vendas) e Jeff Paiva (marketing).

Grupo Alliar. Carlos Cunha chega como VP de Operações e Eduardo Cervone como diretor executivo do cartão Aliança.

Charles River Associates. Thiago Mauro Coscarelli (ex-FTI Consulting) compõe a diretoria em gestão de risco.

Cobli. Omar Jarouche (ex-ClearSale) é o novo CMO.

Facily. Trouxe Renzo Frozoni (ex-Loggi) para chefe de operações (COO).

Pernambucanas. Francine de Lucca Mottin passa a VP comercial, deixando como diretora de vestuário Sandra de Oliveira.

HiPartners. O engenheiro Ilmo Caldas entra de sócio (associate).

Brivia. Rafael Schuch Barcellos (ex-Lojas Renner) ingressa como diretor de grandes contas.

Brasilcap. Antonio Carlos Teixeira (ex-BB) está como diretor comercial e de clientes.

Gabr. O head de marketing Ivan de Castro ampliou o escopo para América Latina.

Norton Abrasivos. Gilberto Andrade (ex-Clarios, 3M) assume como diretor comercial.

Green4T. Fernando Andrade (ex-PareBem) ingressa como VP e CFO.

R/GA. Juliana Amorim retorna, agora como diretora de RH.

Korú. Priscila Costa (ex-Movida) assume a direção de operações.

Tanac. O novo diretor florestal é Marcelo Acioli.

LG lugar de gente. Luigi Pizzichemi é o novo diretor de Fusões e Aquisições.

AGR Consultores. Marcelo Paciolo (ex-Vivara, RD) é o head de supply chain.

