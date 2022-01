Alto Escalão: EDF Renewables no Brasil tem novo CEO

André Salgado passa a CEO da EDF Renewables do Brasil e diretor Latam, ele que era diretor para América do Sul da Framatome, uma empresa do grupo. Paulo Abranches agora é CEO da Omega USA.

Leia Também Empregos em alta para 2022 estão na área de tecnologia, aponta estudo

Alelo. Promoveu Pricila Medina a nova comercial.

Galena. Daniel Barros é o novo sócio e diretor de admissões e parcerias da edtech.

Sanofi Pasteur. A nova diretora-geral no Brasil é Joana Adissi, antes na Medley.

Ramboll. Contratou para líder de ESG Carolina Retamal (ex-ERM).

Vtex. Trouxe Fernanda Weiden (ex-Facebook e Google) para CTO.

Dunnhumby. Adriano Araujo torna-se presidente para América Latina.

Next. Dois novos heads: Ana Carolina Camargo (ex-PagBank) em investimentos e Glauter Mikahil (ex-Dotz) em Contas e Cartões.

Carrefour. Catia Porto (ex-Grupo BIG) é a nova diretora executiva de RH, no lugar de João Senise.

SulAmérica. Igohr Schultz (ex-Vivo) chega como VP de Tecnologia e Inovação, ao passo que Marco Antunes fica dedicado a estratégia de Experiência do Cliente (CX).

Sealed Air. Fabio Godeia de Melo passa a diretor de marketing para área de proteínas.

Sanofi Genzyme. Para diretora médica de Oncologia trouxe Carolina Cavalcante (ex-Roche).

CBA. Contratou Daniel Marrocos Camposilvan (ex-Comerc Energia) como diretor do negócio energia.

CNSeg. Foi eleito o economista Dyogo de Oliveira, ex-ministro do Planejamento, para diretor presidente, no lugar de Marcio Coriolano.

Aon. Inácio Araújo entra como diretor de marketing e comunicação, vindo do Grupo Mapfre.

Bureau Veritas. Erika Destro é a nova CFO (ex-ManpowerGroup).

Unike. Flávio Silami (ex-Safra) será Head da área de pagamentos.

GLED. Talita Lombardi assume como COO da startup.

Zurich. Começa como superintendente de subscrição Leandro Cordeiro (ex-MetLife).

Brasilprev. Ronaldo Simon, vindo do BB, assume a diretoria de gestão de riscos e controles internos.

Austral Re. Para diretora de subscrição vida e saúde trouxe Alessandra Monteiro.

Hurb. Felipe Hallot (ex-Eleva Educação) entra como CFO e Paulo Pimentel regressa como diretor comercial.

Sompo Seguros. Emerson Bueno assume a diretoria Comercial de Negócios Corporativos.

Lumen. Tatiana Fonseca (ex-TIM) entra como VP de operações Latam, substituindo Ernesto Curci. E Estevam Viragh (ex-BT, Sencinet) chega como diretor de operações Customer Service na região.

Netskope. Novo country manager: Claudio Bannwart, ex-Check Point.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo

Decolar. Anuncia Daniela Araujo (ex-Gol) como diretora de Sourcing Air, para relacionamento com cias aéreas.

GPN. Natália José deixa a Lindt Brasil para ser diretora de marketing na América Latina da fabricante de nutrição esportiva.

Layers Education. A edtech traz Beatriz Ambrósio (Ex-Revelo e Cargo X) para head de marketing e comunicação.

Kärcher. Adriana Gimenes (ex-Electrolux) está na gerência de marketing, trade marketing e produtos.

Unifique. Para a nova diretoria de inovação e transformação digital chamou Gabriel Amâncio (ex-Weg).

Paketá. Contratou Wesley Tambani (ex-Stone e Linx) como Chief Revenue Officer (CRO).

Unike Technologies. Vem como CO-CTO Flávio Silami (ex-Safra) para atuar na unike.PAY.

Cescon Barrieu. Entra de sócia Carolina Romanini Miguel na área tributária.

Contato: luana.pavani@estadao.com