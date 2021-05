Alto Escalão: Elo tem novo CEO

Ex-Accenture, Giancarlo Greco assume a presidência da Elo, empresa de tecnologia de pagamentos.

Livance. A startup contratou o CFO Rodrigo Baeta (ex-Soter, RB Capital, Modal) e a diretora de estratégia Diana Matos (ex-Delfus).

Sympla. Tereza Santos foi alçada a CEO no lugar do cofundador Rodrigo Cartacho, que segue no Conselho de Administração.

Moody's. Carlos Prates foi nomeado country manager, vindo do Bradesco Private Bank.

BNP Paribas. Silene Chiconini amplia o escopo como diretora de Marketing e Comunicação para América Latina.

Locaweb. Foram promovidas Aline Goldsztejn a diretora jurídica corporativa e Simony Morais como diretora de Gente e Gestão Corporativa.

3R Petroleum. Ex-Petrobras, Maurício Diniz assume como diretor de operações para offshore.

Veedha. João Albino, ex-Bradesco Private, é o novo sócio, responsável pela expansão de negócios.

Coty. Rodrigo Vasconcellos (ex-Cimed) chega para VP de Recursos Humanos para América Latina.

Grupo Hinode. O novo diretor de operações é João Del Cura (ex-Unilever e L’Occitanne).

MadeiraMadeira. Para VP de pessoas e cultura ingressa Camila Girundi, vinda da Kraft Heinz.

green4T. Marcio Martin (ex-Dell) está como VP comercial para América Latina.

NetApp. Jordi Botifoll deixa a Cisco e entra como VP para a região Ibero-americana e Latam.

Ontex. Trouxe Marcelo Spacca (ex-Danone e Pepsico) para diretor de vendas e André Rezemini (ex-Hypera Pharma) para planejamento comercial.

Blockbit. Anuncia Nycholas Szucko (ex-Microsoft) como chairman.

ISA Cteep. Carisa Santos Portela Cristal assume a diretoria de Finanças e Relações com Investidores, em substituição a Alessandro Gregori Filho.

AES Brasil. Alessandro Gregori Filho (ex-ISA Cteep) é o novo VP de Finanças e Relações com Investidores.

EDP. Cristiane Fernandes será a nova diretora da EDP Distribuição São Paulo.

Abradee. Britaldo Soares vai assumir a presidência do conselho diretor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), no lugar de Demian Fiocca.

Kovi. Ingressa Izaíra Corrêa como head de cidades.

Sonda. Tem novo presidente da Sonda Ativas: Edson Ferreira Leite.

Xerpay. Para COO vem João Figueira (ex-Simplic e B2W).

Exec. Jairo Okret entra para o conselho consultivo e como consultor estratégico.

Tokio Marine. Valmir Rodrigues deixa a diretoria comercial e passa a gestão para quatro diretores de canais: João Luiz de Lima (Nacional Varejo); Marcia Silva (Canais Especiais); José Luís Franco (Corporate); e Marcos Kobayashi (Nacional Vida).

Niduu. À frente de operações está Gabriela Domingues (ex-IPT e AB InBev).

Accesstage. Dentre as mudanças na diretoria, Diego Ishyi virou CFO e Fernando Takano, CTO. Marcos Elias, de Produto e Inovação, absorveu Marketing.

Ao³. A diretora de desenvolvimento de negócios é Ana Paula Vitelli.

J&A Holding. Como diretor de marketing veio Filippe Neto.

Take Blip. Felipe Sartori (ex-Gameloft) ingressa como diretor de negócios para Telecom, Tech, Utilities e Media.

Adtail. Fernanda Höenen (ex-Google, Ogilvy) assume a diretoria de estratégia.

Hórus. Christine Pereira (ex-Kantar) é a nova Chief Client Officer.

GUT. A Head de Finanças em São Paulo é Paula Petratti (ex-Ogilvy e Sapient AG2).

Movidesk. Chegam para chefiar operações Carlos Casciano (COO), produto Rafael Venturacci Garcia (CPO) e RH Maria Alejandra Nadruz Gonzales (RH).

Cadastra. Daniel Gandolfi (ex-Grendene e Laureate) e Jeane Campelo (ex-Agibank) são os novos diretores respectivamente de Data Hub e de People & Culture.

* luana.pavani@estadao.com

