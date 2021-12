Alto Escalão: Hotmart alça a General Manager Nathalia Cavalieri, antes VP de marketing

Credit Suisse. Ivan Monteiro e Marcello Chilov foram nomeados Co-CEOs interinos do banco, no lugar de José Olympio Pereira.

Banco do Brasil. Marcelo Lopes torna-se economista-chefe no lugar de Ronaldo Távora, que se aposenta.

CPFL Energia. Promoveu Lucas Zajd a diretor de regulação e inteligência de mercado.

EcoRodovias. Gianfranco Catrini assume como CEO, vindo da Lane Construction.

TotalEnergies Marketing & Services. Anuncia Philippe Jubault seu novo CEO.

Empresas Randon. Antes VP e COO, Sérgio L. Carvalho será a partir de janeiro CEO. Daniel Randon segue como presidente.

Grupo Ultra. André Saleme Hachem (ex-Itaú BBA) chega para diretor de Relações com Investidores.

Unico. Pedro Paranaguá chega como diretor de Políticas Públicas.

Provu. Três novos diretores em produto, com William Sato; compliance, com Luciano Carvalho; e parcelado, com Rafael Corrêa, chefe de BNPL

Brasilprev. Para superintendente de consultoria, riscos e modelagem de investimentos nomeou Adriano Francisco.

Bimbo. A nova área de Planejamento Estratégico & Transformação está com Alejandro Lacorte, antes diretor de marketing.

Virtus. O cofundador Florêncio Ponte Cabral Jr passa a CEO.

NEO. Rodrigo Alves da Silva assume o posto de Head Comercial de BU de CX e Fernanda Zujenas como Head de Pré-Vendas e Soluções.

Pitney Bowes. Contratou o gerente de operações, Mauricio Costa (ex-SPDL).

Accountfy. Anuncia Fernanda Diez (ex-Rimini Street) como diretora de marketing; Denise Seiler (ex-Iron Studios) como CFO e Maíra Moraes (ex-NovaAgri), diretora de operações.

DevApi. Michel Carnevali Ferro (ex-LinkApi, Wevo) foi contratado head comercial da startup.

Mirakl. Para diretor Geral Latam nomeou Alessander Firmino (ex-Integral Ad Science, Criteo).

EY. Luciane Infanti ingressa como sócia e líder para América do Sul da EY-Parthenon.

Tivit. Daniel Galante assume a unidade de negócios de Cloud Solutions

Everysk. Trouxe Joel Machado (ex-AxiomSL) para head da América Latina.

OutSystems. Adeisa Romão assume a liderança de vendas.

Zurich. Promoção de Fernando Saccon a diretor comercial de seguros corporativos.

TNS. José Augusto Cordeiro (ex-Oi) é o novo diretor comercial Latam.

Junto Seguros. Contratou como diretora de tecnologia Karine Chaves (ex-Tivit).

Maringá Turismo. Promoções na diretoria: em operações, Wender Pacheco Fonseca; e de vendas e relacionamento, Fabiano Coelho.

Taric. Fabio Melo (ex-Otto hx e Benner) é o novo head.

Souto Correa. Anuncia Guilherme Rizzo Amaral, um dos sócios-fundadores, como CEO, e a chegada da sócia na área de energia Juliana Melcop (ex-Eneva).

