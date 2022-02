Alto Escalão: Itaú Private unifica estrutura

As operações do Itaú Private no Brasil e no exterior estão sendo unificadas e Fernando Beyruti, até então responsável pelo segmento no âmbito internacional, assume como chefe global.

GetNet. Cassio Schmitt foi eleito para a presidência, após renúncia de Pedro Carlos Araújo Coutinho.

Tim. Alberto Mario Griselli substituirá Pietro Labriola na presidência (CEO) e no Conselho de Administração. André Costa foi promovido a diretor de operações.

EcoRodovias. O diretor de Relações com Investidores, Marcello Guidotti, foi eleito interinamente como diretor presidente após a saída de Gianfranco Catrini.

Decathlon. A varejista de produtos esportivos nomeou Barbara Martin Coppola como CEO do grupo, em substituição a Michel Aballea.

Embracon. Leila Lopes foi anunciada como a nova diretora Geral.

Heineken Brasil. O Grupo acaba de criar a nova vice-presidência de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos com a nomeação de Mauro Homem.

Comerc. A empresa de energia elegeu Pedro Paulo Vicente de Azevedo Kurbhi como diretor vice-presidente de Trading.

MDHealth. A plataforma de educação médica tem o ex-ministro da saúde, Nelson Teich, como novo membro do conselho administrativo.

Lombard Odier. O grupo nomeou Marc Braendlin como Head para os Mercados latino-americanos.

Mercado Pago. Pethra Ferraz é a nova vice-presidente de Marketing.

Ebanx. Paula Bellizia, ex-Google, será presidente de pagamentos globais.

Nutax Digital. Trouxe como head de produtos Carolina Alencar (ex-CTC, Raízen).

Fesa. Jaime Caetano cuidará da nova diretoria de Diversidade e Inclusão.

MAV. A gestora contrata Sergio Gonçalves como diretor jurídico.

Wiz. A Wiz Corporate criou a área de Aviação que terá Régis Lima como diretor comercial.

FedEx Express. Guilherme Gatti é o novo vice-presidente de Operações no Brasil.

Lavoro. A distribuidora de insumos agrícolas anuncia Marcos Strobel para a posição de Chief Digital Officer.

Keeggo. A consultoria tem dois novos executivos: Paulo Miranda Porto Filho, diretor Comercial e de Marketing, e Rodolfo Araújo, diretor de Produtos.

Freto. A plataforma contratou Béatrice Mayence como CCO (Chief Comercial Officer).

Machado Meyer. Marcelo Lucon é o novo sócio na área de Infraestrutura.

Mannrich e Vasconcelos. Nina Pencak é o novo reforço do escritório em Brasília.

Vieira Rezende Advogados. O escritório tem quatro novos sócios: Bruna Luppi, Lucas Hermeto, Pedro Hermeto e Lara Miranda.

Egalitê. Djalma Scartezini que deixa a Ernst & Young e se torna o novo sócio e COO da Egalitê, HR tech.

CLI. O Corredor Logística e Infraestrutura ganha o reforço de Fabio Arbex Suzuki, como diretor Administrativo-Financeiro (CFO).

Nubank. Vitor Olivier assumiu a posição de Chief People Officer.

Gympass. A plataforma tem novos executivos: Carolee Gearhart, nova Chief Revenue Officer, e Ryan Bonnici na posição de Chief Marketing Officer.

Nstech. Rogério Andrade foi contratado para direção na área de Value Création.

Conquer. A escola de negócios tem nova head que chega para cuidar da expansão das unidades de pós-graduação: Cathy Barcellos.

One7. Patricia Baceti assume a posição de Chief Financial Officer (CFO).

Pró Negócios. Antonio Sérgio Zampieri assuma a nova diretoria executiva.

CPFL. Daniela Lopes Coutinho é a nova diretora de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais.

Oxyeau. A empresa reforça o time com a chegada de Henrique Caner, como Chief Marketing Officer.

Pier. A seguradora digital tem nova CMO: Flavia Molina.

Certsys. Heloisa Ramos (ex-Propay) entra como diretora de RH e Priscila Cardoso passa a liderar ESG e D&I.

Neon. Fernanda Salgado é a nova head de marca e comunicação da fintech.

Falconi. Suzane Veloso chega para a recém-criada posição de Diretora de Comunicação e Marketing.

* Com colaboração de Karla Spotorno