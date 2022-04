Alto Escalão: Lazari à frente da Febraban

O CEO do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, foi eleito presidente do conselho diretor da Febraban, sucedendo a Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco).

Yunus Brasil. Mauricio Coutinho (ex-Stratus) entra como Managing Director.

Belgo Bekaert. Para a recém-criada diretoria de inovação e digital trouxe André Ghion (ex-Move2).

Carrefour. Samuel James deixa a Uber para ser diretor executivo de Transformação Digital (CDO).

Julius Baer. O CEO do Advisory Office, Fernando Vallada também atua como CEO do Family Office no Brasil, tendo como adjunto Rodrigo Bonfim, atual diretor de desenvolvimento de negócios e estratégia onshore para Américas.

Itaú. Percy Moreira passa a head do Itaú USA e Private Internacional.

Santander Auto. Traz como CFO Gustavo Rodrigues (ex-Allianz).

GWM. Way Chien (ex-XCMG) começa como diretor financeiro.

Cruzeiro do Sul. Após a renúncia de Antônio Cavalcanti Júnior, fica interino como diretor financeiro e administrativo o DRI Luis Felipe Silva Bresaola.

Matera. Anuncia Marcelo Moreira (ex-Technisys) como COO.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo

Semantix. O novo vp de People & Performance é Mathias Rech (ex-iFood e Kraft Heinz).

MDS. Davi Wu volta, agora como diretor executivo de Negócios Internacionais.

Hashdex. A chefia da operação europeia está com Laurent Kssis (ex-21Shares).

Brasilprev. Para diretor de Planejamento e Controle nomeou Daniel Beneton, que substitui Nelson Katz, atual COO do Principal Financial Group.

SAS. Fábio Fogaça passa a diretor de Professional Services and Delivery.

Idwall. Na posição de CTO chega Daniel Cassiano (ex-Porto Seguro).

Zendesk. O CTO para América Latina é Walter Hildebrandi (ex-SAP).

Hotmart. Olivia Gryschek (ex-SBF) lidera RH global.

Nomad. Para CFO, Natalia Lima (ex-Xerpa). Para diretora jurídica, Nathalia Haddad Rodrigues (ex-BofA). E como head de marketing, Mariana Ferronato (ex-James Delivery).

SEMP TCL. Antes vp, Yue Haiping foi alçado a CEO. Carlos Li segue como General Manager TCL Latin Business Center.

RecargaPay. Letícia Coletto (ex-Itau BBA) ingressa como VP de RH.

InterAg. Chamou para diretor comercial Rafael Serradura.????Investfarma. Sérgio Noia passa de VP a CEO.

Schroders Brasil. Contratou Luiz Fernando Pedrinha (ex-Pátria) como head institucional.

Epharma. Apresenta Christiano Fonseca Moreira (ex-Drograria Araújo) como diretor associado de negócios e relacionamento.

VidaClass. Trouxe Eduardo Álvarez (ex-GNDI) para VP comercial.

RankMyApp. Rodrigo Thedim é o novo head de marketing e vendas.

BIP Brasil. Alexandre Machado (ex-Gouvêa Consulting), assumiu o cargo de Head de Delivery em Retail & Consumer Goods da consultoria.

Finpass. Nataly Mazzei ( B2W, Dell e GJP) é a nova head de Marketing da fintech.

Rocket Lab. Matheus Braga foi promovido a diretor.

Daniele Banco. José Guilherme Astrath entra como head Comercial de Expansão e Renata Waage Pokropp, head de RH.

Ultragenyx. A nova diretora médica é Ana Antunes (ex-Eusa Pharma).

BeAcademy. A edtech traz para CRO João Bayer, sócio fundador da Sales Hackers.

Instituto Anga. Anuncia a diretora executiva Marcela Toguti (ex-Instituto BRF).

Edanbank. Contratou o CIO Marcello Leone (ex-Captalys, Lopes).

Trybe. Anuncia Leticia Pettená (ex-Natura) como vp de branding.

Tray. Carolina Livolis passa a head de produto e growth.

One7. Para diretor de desenvolvimento de negócios chamou Rogério Monteiro.

Grupo Ekifort Segurança. Anuncia Rui Teixeira Lima (ex-Vipper) à frente da área comercial.

Fundação Florestal. Assume a presidência Mario Mantovani (ex-SOS Mata Atlântica).

