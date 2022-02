Alto Escalão: Leão tem novo comando

Marcelo Correa é o novo CEO da Leão, empresa de alimentos e bebidas. O executivo substitui Dirk Schneider, que passa a atuar como membro independente no conselho de administração.

Cogna. Rodrigo Galindo dá lugar a Roberto Afonso Valério Neto na presidência e assume o conselho de administração.

Bridgestone. Vicente Marino assume a presidência na América Sul.

Morgan Stanley. Alessandro Zema será co-responsável pelo Investment Banking Latam.

Sodexo. Tem novo vice-presidente de Service Operations na Sodexo On-site Brasil: Tiago Poiani.

SulAmérica. A seguradora anuncia Juliana Caligiuri como vice-presidente de Saúde e Odonto.

Sanofi. A unidade de negócios specialty care tem Thiago Reis como novo diretor de Imunologia no Brasil.

Twitter. Rafael Camilo assume a liderança do Twitter Next no Brasil.

WhatsApp. O aplicativo contratou Guilherme Horn como o primeiro Head no Brasil.

Robbu. Álvaro Garcia Neto é novo CEO do Grupo.

Baxter. A multinacional anuncia Antônio Nasser como novo diretor-geral para América Latina.

Generali. A seguradora recebe Fabrício Porto como novo diretor Latam de GC&C.

Aon. José Luis Plana, atual Head de Riscos Corporativos para a América Latina, acumulará a liderança da operação brasileira.

ISA CTEEP. A transmissora passa a contar com Bruno Laurentys como gerente de Relações com Investidores.

Softtek. A mexicana de T.I. anuncia Luisa Marchiori como a nova Líder de Negócios para Varejo no Brasil.

Nuvemshop. Débora Marchetti é Head de Estratégia e Operações de Desenvolvimento de Plataforma.

Bankme. A fintech conta com nova CFO: Simoni Bianchi.

Feedzai. Eduardo Linhares assume a diretoria geral no Brasil.

Naxentia. Peterson Santos assume como diretor sênior.

Infor. James Barroso assume como diretor de Go To Market Latam.

LIB. Flávio Battaglia assume como novo vice-presidente do Lean Institute Brasil.

MPD. Januário Dolores assume a vice-presidência de Operações da empresa de engenharia.

BVA Advogados. Tânia Lehmann é a mais nova sócia e chega para compor o time das áreas de Societário e M&A.

Vibra. Mariana Santarém assume a gerência de meios de pagamento e fidelidade.

Doctoralia. A plataforma reforça o time: Ana Rizzo é a nova COO no Brasil.

Intervalor. Roberto Pereira assume o cargo de CEO e Fábio Toledo o de VP de Operações.

Pontte. A fintech anuncia Leandro Pasin como o novo CEO.

Planos. A empresa de engenharia leva Silvio Padilha para o Conselho. Fabio Padilha assume como diretor Geral.

Betterfly. O novo Chefe de Impacto Social é Juan Pablo Larenas.

TraderEvolution. Maurício Contipelli chega para liderar a área comercial.

IT-One. Silvia Espesani é nova diretora de Gente e Cultura.

M3BS. Rogério Scarabel (ex-ANS) é o novo sócio do escritório Miglioli, Bianchi, Borrozzino, Bellinatti e Scarabel Advogados.

Bionexo. Patrícia Fischer assume a diretoria de vendas.

Idec. Anton Schwyter é o novo coordenador de Energia.

DXA. Tatiana Nascimento assume como head do Departamento Jurídico; Raphael Dusi em Produto e Marketing; Ricardo Salgado como CFO; e Rafael Caram como head de Tecnologia, enquanto Bruno Olinto e João Cabral ficarão à frente do Relacionamento com Os Investidores.

Buser. Cesar Barboza assume como novo diretor de RH.

FreteBras. A fintech conta com Thiago Chueiri como diretor.

GUT. A agência anuncia Bruno Brux, diretor executivo de Criação, e Valéria Barone, diretora de Operações, como sócios da agência em São Paulo.

Mazars. A consultoria empresarial e auditoria anuncia a chegada de Denise Saboya para ocupar a posição de diretora de ESG.

Natural One. Para CMO, o executivo Gustavo Siemsen.

Hershey. Camila Ribeiro nova Head de Marketing LATAM.

Paketá. A fintech informa a chegada de Maurício Castro como novo Chief Marketing Officer.

Intel. Ana Peña assume a liderança da área de comunicação para as Américas.

Fundação Dom Cabral. A escola de negócios tem Daniel Aguado como head de Marketing e Comunicação Corporativa.

Pier. Flavia Molina é a nova CMO da seguradora.

