Alto Escalão: Livelo tem novo comando

A Livelo, empresa de recompensas, escolheu André Fehlauer para a presidência. O executivo, que atuou nos últimos sete anos na Smiles, tem cerca de 20 anos de experiência no setor de cartão de crédito e varejo financeiro.

Gerdau. Rafael Japur, gerente geral de Operações Financeiras, assumirá a posição de vice-presidente executivo de Finanças (CFO) e diretor de Relações com Investidores. Japur substituirá Harley Scardoelli, que se aposenta em fevereiro.

Embraer. O diretor de Relações com Investidores e Tesouraria da AES Tietê, Leonardo Shinoharam deixou o cargo para assumir a área de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e de RI da fabricante de aeronaves Embraer.

PicPay. A fintech PicPay está trazendo Martin Spier para liderar sua área de produção e plataformas de dados.

EDP. Luiz Otavio Assis Henriques acumula o cargo de diretor vice-presidente de Distribuição, com o seu atual cargo de diretor vice-presidente de Geração, Transmissão e Trading da EDP. Substitui João Manuel Brito Martins que assumirá novas funções no Grupo EDP, em Portugal.

PWC. Leandro Camilo, sócio da PwC Brasil, é o novo Líder Global de Inclusão de Pessoas com Deficiência, passando também a fazer parte do Conselho Global de Inclusão e Diversidade da PwC. É a primeira vez que um brasileiro assume este cargo na PwC no mundo.

Melhoramentos. A presidência do conselho agora está nas mãos de Hélio Lima Magalhães.

Gartner. Alexandre Thomaz é o novo vice-presidente de Serviços.

iFood. Arnaldo Bertolaccini assume como diretor de Relacionamento e Experiência com os Restaurantes.

Orbi. Anna Martins passa o bastão do cargo de CEO na Órbi Conecta para Dany Carvalho.

Assurant. Ricardo Fiuza assume em janeiro a presidência da América Latina da Assurant, somando-se ao atual cargo de presidente do Brasil.

Zap. Cristiano Palazzo é o novo Head de Banking da Conta ZAP, conta digital via WhatsApp.

Ingredion. Viviane Gaspari toma posse como vice-presidência de Recursos Humanos da Ingredion para América do Norte e América do Sul.

Zappts. Elisa Cury como nova Head Comercial.

HBR Realty. André Luis de Oliveira Agostinho, atual presidente da HBR Realty, vai acumular a diretoria Financeira e de Relações com Investidores.

Vieira Rezende. Chega a nova sócia Maria Virginia Mesquita Nasser de Infraestrutura & Projetos.

Cepeda Advogados. O escritório de advocacia anuncia Érico Pilatti, Marinis Pigossi e Priscila Monteiro Cunha como novos sócios.

Veirano. Felipe Demori Claudino retorna, agora como sócio com foco em M&A e mercados de capitais.

Stocche Forbes. Camila Pepe, Luciana Stracieri, Renato Stanley e Teo Galvão passarão a ser sócios do escritório em janeiro.

Dotz. Nas áreas de RH e Techfin contratou Juliano Rodrigues (ex-RecargaPay, Disney) e Renato Bonetti (ex-BB).

AllowMe. Helenice Moura é nova head de growth marketing.

