Alto Escalão: Marcelo Hein vai para a Take Blip

Ex-Lazard, Marcelo Hein entra como Chief Strategy Officer da plataforma de comunicação digital Take Blip.

MIBR. O time de esports anuncia Roberta Coelho como CEO, vinda da Game XP.

IMC. Rafael Bossolani, ex-Cia Hering, é o novo diretor administrativo, financeiro e de RI.

TIM. Ricardo Salvatore ingressa como responsável por continuidade de negócios.

Pernambucanas. A nova diretora de marketing é Flavia Altheman (ex-STZ, Track&Field).

Alliar. Fernando Terni renunciou como CEO, cargo que fica com o vp de operações Ricardo Dupin.

Ingredion. Para marketing América do Sul vem Ariana Bottura (ex-DuPont).

Itapemirim Transportes Aéreos. Para a diretoria de clientes e alianças nomeou Sydnei Luiz Casarini.

Cadastra. Anuncia Rafa Amaral (ex-LDC) como diretor de transformação digital.

Bayer. André Kraide passa a VP de RH no Brasil, enquanto Elisabete Rello se aposenta. Ele também responde pelo RH na divisão agrícola na América Latina.

BRQ. Promoveu Ligia Marcondes a CMO.

Grupo Korin. Com a aposentadoria de Jorge Miguel da Silva Albertos, a presidência fica com Francisco Antonio Trianon de Souza.

Catho. Para Chief Growth Officer contratou Christiana Mello (ex-TIM).

AXA. Marcia Wolff (ex-Vivo, Oi e Claro) assume como CTO.

Viva Previdência. Chega para diretor de administração e finanças Marcello Furlanetto (ex-Regius/BRB).

Boa Vista. Mônica Simão é a nova diretora financeira e de RI.

Sankhya. Anuncia André Britto (ex-Vitamina e HGI Capital) como CFO.

Chama. Para head de finanças chamou Vanessa Barquilha Reis (ex-Cargill).

Neogrid. Eduardo Kazmierczak está como CTO.

KPMG. Contratou Fernando Fernandes (ex-LEK) como líder do grupo de estratégia no Brasil e América do Sul.

Kainos &CO. William Sousa, fundador, torna-se presidente da holding. Na BPOTech, o CEO é Fabio Padovani. Na KTech, Júlio Xavier, e na PROA.AI, Rogério Barreto.

Forever Liss. Roni Magalhães (ex-Renner) assume como CEO.

Rfxcel. Thiago Alegreti torna-se diretor responsável pelo mercado brasileiro.

Kangu. Anuncia Marina Machado (ex-IQVIA) como nova Head de Gente e Gestão.

Gi Group. Paula Raya (ex-Randstad) é a nova CFO.

Seal Sistemas. Promoção de Carlos Santana e Ruy Castro a VPs de vendas.

Digisystem. Gustavo Netto (ex-SAP) entra como head de Operação IBM; e Ana Paula Piccoli (ex-IBM), gerente de alianças estratégicas.

Kronoos. Alexandre Demasi (ex-Amcham Brasil) entra como Chief Commercial Officer da legaltech.

Ubyfol. José Vicente de Paula Netto (ex-Ihara) é o novo diretor comercial.

mLearn. Ricardo Capucio é o novo diretor de M&As e novos negócios da startup.

Equilibrium. Ricardo Loch dos Reis (e-Pulsus) assume como head de Vendas e Ronaldo Machado Júnior (ex-Nexxera), de marketing.

