Alto Escalão: Oracle tem nova COO

Glaucia Metidieri, antes executiva de contas estratégicas da Oracle, foi promovida a diretora de operações.

Santander. Carlos André, ex-BB, lidera a Santander Asset Management.

Suzano. Cristina Gil (ex-Orbia) é a nova diretora executiva de sustentabilidade. Pablo Machado, que era interino, segue como diretor executivo de Negócios China.

Hershey. Larissa Diniz é a nova gerente geral para América Latina, ela que era diretora de marketing.

Ayo Group. Glória Guimarães (ex-Capgemini) chega para a presidência.

Next. Quatro Heads ingressam: em marketing Armando Areias (ex-PicPay), parcerias, Flávio Perete (ex-Rappi); em CRM Sarita Mantovani (ex-Sky); TI e Core Banking Lennon Farias (ex-Bradesco).

Roche Diagnóstica. O português Carlos Martins assumirá Brasil, vindo de América Central e Caribe.

VW. Em novembro, Luiz Eduardo Alvarez passa a vp de Suprimentos para Brasil e Região SAM.

Banco Toyota. No lugar de Luiz Montenegro assume a presidência Luciano Savoldi, antes CFO.

Adyen. Thais Fischberg (ex-Movile Pay) é a nova vp de produto para América Latina.

Nestlé. Renate Giometti passa a head de Inovação e Novos Negócios e Carolina Falcoski agora é gerente de inovação aberta.

eB. A eB Fibra muda de nome para Alloha e contrata Alexandre Moshe (ex-Decolar) para CEO.

Ripio. Anuncia Henrique Teixeira (ex-Ripple) como country manager Brasil.

IMC. Flavio Ackel (ex-Sanofi) entra como diretor de Marketing de KFC.

RNI. Promoveu Luciana Vasallo Coelho a diretora de Novos Negócios.

Nuvemshop. Juliana Gusmão (ex-Creditas) comanda Talent Acquisition.

SulAmérica. Marcelo Mascaretti, de Planejamento Comercial, também responde como diretor comercial de Vida e Previdência.

Um Telecom. Para a diretoria comercial de grandes clientes trouxe Guilherme Aroeira (ex-GlobeNet).

Pipefy. Patricia Reed (ex-KaBum) chega como VP de People.

Recovery. Fernanda Morgado (ex-Uber) lidera CRM e Growth.

Brasilcap. Nelson de Souza (ex-Caixa) entra na presidência.

Liqi. Ex-BV, Rita Casolato é a chefe de compliance da plataforma de tokenização.

NoMoo. Para diretor comercial a foodtech trouxe Cesar Calmon (ex-Ambev).

Adecco. Alexandre Vareia chega como gerente nacional de Outsourcing.

Triider. O novo CEO do app de reformas e também do Habitissimo é Nicolas Scridelli, no lugar de Juliano Murlick, agora head de Digital Solutions da Juntos Somos Mais.

Briteris. Marcelo Bernal assume como Head of Business Development da subsidiária da Iteris nos EUA.

Tex. Antes COO, Emir Zanatto torna-se CEO da insurtech, e Omar Ajame fica como presidente do conselho.

SGA TI em Nuvem. Chegam Bruno Lessa (ex-ArcelorMittal) como Chief Digital Officer e sócio; Flávio Monduzzi (ex-NPO), COO, e Adriana Borlido (ex-MRV) como Chief Growth Officer.

Envolti. Contratou Wellington Morais de Almeida para operações.

Hcor. Cleusa Ramos está como superintendente de educação e responsabilidade social.

Órigo Energia. Promoveu Tatiana Fischer a CMO.

Cerc. Trouxe Lucy Pamboukdjian para diretora da unidade de seguros e Leonardo Botelho para head de tecnologia de seguros.

Lima Feigelson. Jean Marc Sasson é o novo Head de Ambiental, Mudanças Climáticas e ESG do escritório.

Marcelo Tostes Advogados. Dois novos sócios: Gabriel Abujamra Nascimento e Paula Beatriz Loureiro Pires em tributário

