Alto Escalão: Paula Lindenberg é a nova presidente da Diageo

Paula Lindenberg (ex-AB InBev) chega à Diageo, proprietária das marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Ypióca, entre outras, como presidente para a região do Paraguai, Uruguai e Brasil (PUB).

Volkswagen. A Volkswagen anunciou Ciro Possobom para comandar os negócios da montadora no Brasil. O argentino Pablo Di Si, responsável pelas operações na América Latina, será presidente do conselho de administração (chairman) na região.

Credit Suisse. O Credit Suisse Brasil contratou Leonardo Cabral como head de capital markets e advisory do banco no País.

Semantix. A plataforma anunciou André Frederico como General Manager Latam.

BS2. Adriano Romano chega ao BS2 para comandar a nova seguradora do banco.

Allianz. A diretoria Comercial da seguradora tem novo nome: Karine Barros.

OceanPact. Com a renúncia de Maxim Medvedovsky, Eduardo de Toledo foi eleito para as diretorias Financeira e de Relações com Investidores.

Certificadora de Créditos Imobiliários. A Certificadora, da Captalys, nomeia Áureo Jarzinski como novo diretor-presidente.

Certsys. A empresa anunciou a contratação de Mauricio Machado como novo head da área de Hiperautomação e Customer Experience.

Pimpollho. A marca de artigos infantis conta com Thamara Tavares na operação comercial para os canais Farma e Varejo Alimentar, e Alexandre de Souza no time de gestão comercial com foco nas regiões Norte e Nordeste.

Webmotors. A plataforma anunciou a chegada de Cris Rother como nova CMO & Consumer Products.

Taking. Paulo Palaia, ex-Gol, é o novo Advisor da empresa.

HyperX. Na equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer, Ariel Plabnik passa para gerente regional Latam. Caio Ricci assume como gerente-geral para Brasil e Paraguai, e Daniel Boemer é o novo gerente de vendas para o Brasil.

Yalo. A plataforma anunciou Marco Crespo, ex-Gympass, como o novo Country Manager para a operação no Brasil.

Memed. Chegam à casa dois executivos seniores: Alexandre Grandi assume o posto de diretor Comercial e Thiago Julio, de diretor de Estratégias Médicas da companhia.

Nuvemshop. A plataforma de e-commerce reforça seu quadro com Daniel Braz como novo diretor de Serviços Customizados.

Kwai. O aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos anunciou Paulo Fernandes como diretor de Vendas para as Américas do Kwai.

Escale. Claudia Pátria foi promovida e assume como nova diretora de Design. Talita Barcelos, por sua vez, é a nova diretora de Dados.

Madrona. O escritório de advocacia promove a sócios Luis Bellini, José Senedesi Neto e Felipe Medaglia.

Sky.One. Robson Del Fiol é o novo head de Vendas e Marketing da divisão Integra.Sky.

ANGC. Carlos Maurício Bauke assume o cargo de diretor do Comitê de Compras da Associação Nacional de Gestores de Contratos (ANGC).

