Alto Escalão: Ramatis Rodrigues chega ao Shopper

Ramatis Rodrigues, ex-Via Varejo e Linx, entra de sócio no Shopper e responde pela estratégia comercial do supermercado online.

Ericsson. Chega para CEO Rodrigo Dienstmann (ex-Mobicare, Vivo, Cisco).

Ypê. Duas contratações: Gilson Mazetto (ex-SC Johnson) para VP comercial & marketing e Alex Bezerra de Souza (ex-Dori, Marilan) na diretoria executiva de finanças e negócios.

Portofino. O family office trouxe Eduardo Castro, antes no Santander Asset Management, Chief Investment Officer.

Rappi. Sandra Montes está à frente do marketing, vinda da OLX.

ABC Brasil. O banco anuncia seu novo diretor de tecnologia: Rodrigo Ribeiro, ex-CIO da Arezzo & CO.

Iguatemi. Promoveu Guido Oliveira a VP de Finanças no lugar de Cristina Betts, que assumirá a presidência em 2022.

Cruzeiro do Sul. Fabio Fossen trocou a presidência da Bridgestone pelo grupo de educação, no lugar dos copresidentes Fabio Figueiredo e Renato Padovese, que ficam no conselho.

Copa Airlines. A nova líder de marketing para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai é Valéria Padilla (ex-Alitalia).

Novo Nordisk. Isabella Wanderley é a nova vice-presidente corporativa e gerente geral da Brasil, vinda do Grupo Boticário.

Aegea Saneamento. Márcia Costa (ex-C&A) entra como VP de gestão de pessoas.

2W Energia. Ex-Banco BV, Alcindo Canto Neto entra como diretor financeiro.

AirHelp. Luciano Barreto (ex-Almundo) é o novo diretor-geral.

Lockton. O novo diretor de riscos e operações é Cláudio Pepeleascov (ex-Willis Towers Watson).

Cobli. Trouxe Simone Lima, ex-Único, para diretora de RH.

Salux. Murilo Fernandes (ex-Wolters Kluwer) é o novo CEO da healthtech.

BrasilAgro. Promoção de Wender Vinhadelli a diretor de operações.

Nespresso. A marca Professional promoveu Adriana Vieira a diretora.

Librelato. Silvio Campos está na direção comercial, vindo da CNH Industrial.

Matera Ecosystem. Clayton Kawabata é o novo gerente de parcerias.

Louvre Hotels. Para gerente de novos negócios chega Renato Carvalho (ex-Atlantica Hotels).

Wiboo. Camila Adriani Costa está como COO, ela que é sócia do Potato Valley Ventures.

Paketá. A fintech apresenta Raphael Martinez (ex-Neurotech) como CFO, Douglas Pinheiro (ex-Safra) head de crédito e Daniel Alexandrino (ex-Mutant), head de desenvolvimento de negócios.

Unentel. O novo diretor de vendas para Negócios de Voice & Network é Luiz Wagner Grilo (ex-Alcatel-Lucent Enterprise e SIAE).

Adimplere. Claudevaldo Sá é o novo head de planejamento e CX.

Pronep. O novo diretor de TI é Paulo Mendes, vindo do Grupo Fleury.

Souto Correa. Novo sócio na banca: Mauricio Paschoal, para as áreas de mercado de capitais, societário e M&A.

