Alto Escalão: Rappi tem liderança feminina

Tijana Jankovic foi promovida de general manager da Rappi em São Paulo a country manager da empresa no Brasil, no lugar de Sérgio Saraiva.

BS2. Marcos Grodetzky está na presidência do conselho de administração. O fundador do banco, Paulo Henrique Pentagna Guimarães, passa a vice do colegiado.

SulAmérica. Luis Garcia (ex-Mauá Capital) é o novo diretor de Investimentos.

Qualcomm. Duas contratações: Silmar Palmeira (ex-TIM) como diretor sênior de produtos para America Latina e Leonardo Finizola (ex-Nokia) diretor de vendas Brasil.

Atacadão. Marco Oliveira assume como CEO, feita a transição com Roberto Müssnich.

FiBrasil. André Kriger é o novo CEO, vindo da Vivo, onde era CIO.

Vivo. Promoção de João Pedro Soares Carneiro a diretor de Relações com Investidores.

GPA. Isabela Cadenassi renunciou ao cargo de diretora de RI, de modo que Guillaume Gras, VP de finanças, acumula a função.

Atlântica Hospitais. Carlos Marinelli, ex-CEO do Fleury, ingressa como head da empresa da Bradesco Seguros.

Unico. Cinthia Battilani, ex-Nike, vem para liderar o jurídico.

Méliuz. Contratou para as recém criadas diretorias de cartões, Giselle Leite (ex-PagSeguro), e de pagamentos, Etore Fodra (ex-Itaú, Geo Capital).

Jive Investments. Dois novos sócios: Federico Goyret (ex-Renault), como CMO, e André Figueira (ex-Pátria), como CFO.

Bionexo. Anuncia Patrícia Piñeiro (ex-Valid) como diretora de Gente e Gestão.

Solfácil. Francisco ‘Pancho’ Simon (ex-Facebook, Uber) é o novo head de Marketing.

Globus Seguros. Maurice Medina (ex-JLT) entra de sócio da corretora e head financeiro.

Bayer. À frente da diretoria de negócios de soja e algodão está Fernando Prudente, antes na área de Cerrados, que fica com Marcelo Neves.

Benevix. Para CFO chega Josemir Silva (ex-Vivara).

Ingredion. Para diretora de Estratégia e Fusões e Aquisições na América do Sul chega Kátia Hamada, ex-DuPont.

WTorre. A divisão de entretenimento conta com Marcelo Frazão (ex-Santos Futebol Clube) na diretoria de marketing.

Co.Aktion. Flávia Rezende é a nova Head de RH.

Ferring. Promoveu a diretor da área de reprodução humana no Brasil Pedro Bunazar.

Ahfin. Charys Oliveira, antes head de marketing, torna-se head de Saúde Financeira.

Adtail. Para a recém-criada área de Data & Tech vem Rafael Ataide Souza (ex-Henry Schein).

Darwin Seguros. Wellington Lopes (ex-HDI) chega para head de operações.

Amadeus. A empresa de venture capital anuncia Beatriz Amary (ex-Actis) como sócia em São Paulo.

Reag Investimentos. Cléa Stolear ingressa como head de comunicação e marketing.

Tack TMI. A divisão de treinamento da Gi Group contratou Mauricio Bitencourt para gerente.

LG Lugar de Gente. Manoel Jardim chega como diretor para a plataforma BenTech.

Arbo Imóveis. Para diretora de RH chamou Sheila Borges (ex-Sotran).

