Alto Escalão: Santander Asset reforça ESG

Luzia Hirata volta ao Santander Asset Management Brasil como gerente de ESG.

Banco do Brasil. Julio Vezzaro foi promovido a gerente geral de Private Bank, após Renato Proença se aposentar.

Siemens Healthineers. Adriana Costa (ex-J&J) é a nova diretora geral no Brasil.

Saraiva. Marcos Guedes, antes conselheiro, passa a CEO, no lugar de Sandro Benelli.

Microsoft. Mauricio Ferreira responde agora como diretor geral de aplicações de negócio para América Latina e o posto de CMO fica com Cecilia Cuff.

Alliar. Elegeu para CEO Pedro Thompson (ex-BTG Pactual).

Valid. Na nova diretora de Banking e Soluções está Cristina Bonafé (ex-Itaú).

Livelo. Felipe Avila (ex-SulAmérica) entra como diretor de TI.

Neon. Para CTO trouxe André Madeira (ex-Meemo/Coinbase).

Buser. Thiago Avelino passa a CTO.

Unigel. Foi contratado Ricardo Del Razo (ex-Sada) como diretor de tecnologia. Já José Roberto Marquis foi promovido a diretor executivo industrial.

Clara. Para a função de Chief Risk Officer anuncia André Henrique Santoro (ex-RappiBank).

Allianz. Luciano Calabró Calheiros (ex-Berkley) assume a diretoria executiva de negócios corporativos e saúde.

Dafiti. Entram Carolina Borghesi (ex-Tok&Stok) no RH, Fábio Fadel (ex-Pernambucanas) no comercial, Diego Melo (ex-Americanas) em produto e tem a promoção de Cláudio Devecchi a CTO.

ICTS Security. Leandro Miquinioty (ex-Panasonic) ingressa como diretor de negócios.

Systax. Daniel Costa passa a diretor de Customer Success.

Ipsos. Cassio Damacena torna-se head de pesquisas sobre saúde.

Edmond. Para a vertical Energia contratou Fabrício Malagolli.

Clarios. Novos gerentes nacionais de vendas: Rodrigo Cesar Borba Silveira para contas globais e duas rodas e Fabio Ferrari Peluso, no segmento de baterias estacionárias.

Sinqia. O até então conselheiro João Carlos Bolonha assume Produtos, Pessoas, Tecnologia e Vendas, enquanto Thiago Rocha vira vp de Estratégia, Finanças e RI.

Kaspersky. Nomeou Fabio Assolini como diretor da equipe de pesquisa e análise para a América Latina.

Jeunesse. Contratou Marcos de Marchi como diretor de marketing e P&D para Brasil e Argentina.

Tuvis. Anuncia para VP global de marketing & growth Rodrigo Lattaro (ex-Unico).

Gringo. Chamou Daniela Pereira para liderar o jurídico como CLO.

Minsait. Aluisio Veloso agora é head de phygital.

Botmaker. Aponta como head de RH para América Latina Maria Florencia de Vita.

Kumon. A presidência para América do Sul está com Minoru Tanabe, atual presidente América do Norte.

RGS Partners. Tem novo sócio: Lucas Pogetti.

Verity. Alexandre Putini (ex-SulAmérica) é novo sócio e Chief Strategy Officer.

BossaBox. Os novos heads de Engenharia e Customer Success são Gustavo Bassan e Lilian Le, respectivamente.

Qualifica Cursos. O novo diretor de educação e inovação da edtech é Rafael Ávila.

XX Pay. Edson Kinoshita está à frente da estratégia como CSO.

