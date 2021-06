Alto Escalão: Visa tem nova vice-presidente sênior e head de soluções Latam

Romina Seltzer está como vice-presidente sênior e head de soluções da Visa para América Latina e Caribe.

Getnet. André Parize é o novo CFO da Getnet no lugar de Gustavo Sechin, que o sucede como head de Relações com Investidores no Santander.

Nubank. Arturo Nuñez (ex-Apple e Nike) é o novo CMO global do Nubank.

Fronius. Para diretor geral no Brasil a austríaca destacou Andres Loaiza-Espinosa.

AES. Vem como diretor de gestão de portfólio e estudos energéticos Rodolfo Moraes Lima (ex-Three Gorges Corporation).

Rico. Rachel de Sá foi promovida a chefe da equipe de economia.

Renascença. Sérgio Goldenstein chega como chefe da área de estratégia da distribuidora de valores.

Méliuz. Isleine Marchini (ex-PayPal e Wix) lidera novos negócios.

CSU CardSystem. Fabio Pompeo é o novo diretor executivo de desenvolvimento de negócios, vindo da Visa.

Grupo Leste. A plataforma de investimentos anuncia como diretor de crédito Arnaldo Braga Neto.

Juntos Somos Mais. Foi contratado para a área de consultoria interna André Reis.

DialMyApp. Entra Mauro Moía (ex-Vivo) na diretoria de telcos e novos negócios.

CI&T. Solange Sobral, que é VP Partner de Operações, irá para o escritório de Londres.

Nespresso. Gabriel Nobre foi promovido a diretor comercial. Já Mariah Natale (ex-EY) ingressa como gerente de planejamento estratégico e projetos.

Quest Software. Thiago Lopes torna-se diretor de vendas estratégicas Latam.

Campari Group. Contratado para diretor geral no Brasil Gustavo Rela Bruno (ex-Mattel).

Vigodent-Coltene. Assume como CEO Claudio Loureiro Nunes.

Exec. Ex-PWC, Sérgio Alexandre Simões lidera Board Services & Strategy.

Flores Online. Foi promovida a diretoria de TI Jéssica Vachelli da Silva.

Itapemirim. Tiago Senna é promovido a vice-presidente de novos negócios do Grupo e Adalberto Bogsan assume o comando da aérea ITA.

Engineering. Contratou Willy Sousa (ex-Tivit) como diretor de produtos.

Stilingue. Dois novos vice-presidentes: em Customer Experience Tim Cardoso (ex-Sonda) e em Sales & Alliances Thiago Augusto Gonçalves (ex-Pipedrive).

Spark. Marcela Paiva foi promovida a head de afiliadas.

Agility. Otoniel Ribeiro (ex-Crefisa) assume a diretoria de serviços.

CCBC. Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) elege novo presidente Ronaldo Ramos.

Alvarez & Marsal. Chega Clênio Belluco para a área de Disputas e Investigações.

Amparo Saúde. Mônica Pugliese (ex-Doc24) entra como coordenadora médica de telemedicina.

UZE. Reinaldo D’Errico, ex-vp da MultiCrédito, é o novo CTO.

Abifra. O presidente para América Latina de aromas da Symrise, Lincoln Romero, está na presidência do conselho diretor da associação para 2021-2023.

Corebiz. Alexandre Muramoto entra como diretor global de Mídia e Data Insights, vindo da DAN. E Thiago Watanabe é gerente sênior (ex-Accenture e Synapcom).

* Colaborou Renata Pedini

Contato: Luana.Pavani@Estadao.com