Alto Escalão: Wilson Toneto à frente do IRB Brasil RE

Antes vice-presidente técnico e de operações do IRB Brasil RE, Wilson Toneto é presidente interino, no lugar de Antônio Cássio dos Santos, que permanece como presidente do Conselho de Administração.

GPA. Jorge Faiçal torna-se diretor presidente no lugar de Christophe Hidalgo, antes interino e que segue no conselho de administração. Guillaume Gras assume como VP de Finanças.

Assaí. Após a cisão do GPA, Belmiro Gomes foi nomeado diretor presidente. Gabrielle Helú tornou-se diretora de Relações com Investidores.

Wilson Sons. Fernando Fleury Salek, antes CFO, foi promovido a CEO. Quem o substitui é Fabrícia Gomes de Souza, ex-MRS.

PicPay. Guilherme Telles, ex-Uber, entra como líder de marketing e estratégia, nas posições de CMO e CSO.

Unisys. O líder no Brasil, Mauricio Cataneo, agora é também VP e Gerente-Geral para a América Latina.

NEC. De VP, Angelo Guerra foi alçado a CEO no Brasil.

Lopes. Com a renúncia de Beatriz Machert de Lima, a diretoria de Relações com Investidores fica com Matheus de Souza Fabricio, também diretor executivo da Rede Lopes. Já Cyro Naufel agrega a função de diretor institucional à de atendimento e técnico.

Ramboll. Ricardo Camargo foi promovido a diretor.

Orizon. Retorna à empresa Alexandre Citvaras, para a recém-criada diretoria de novos negócios.

J&J. Juliana Sztrajtman, egressa da Amazon, retorna como diretora sênior de Marketing em Consumer Health.

Vamo. A fintech anuncia como CEO Júlio Seixas.

CommScope. Simone Vieira torna-se diretora de engenharia de sistemas na Europa.

Prudential. Para diretor de produtos chega Dennys Rosini (ex-Chubb).

Sonda. Para VP de Serviços de Plataformas vem Ricardo Brognoli (ex-HPE), e Renato Figueiredo (ex-Thomson Reuters) para gerente de desenvolvimento de negócios.

Kingston. O Country Manager Paulo Vizaco agrega a diretoria de Etail Latam.

Mitel. Nivaldo Miguel Sancinetti Filho amplia escopo como VP de Vendas para o Caribe, cumulativamente a América Latina.

Magento/Adobe. Trouxe Conrado Muller (ex-Linx) para customer success.

Omint. José Florippes foi promovido a diretor de vendas de seguro.

Olivia. Patricia Zaborowsky (ex-Airfox e BanQi) é a nova Head de Pessoas da fintech.

Quatá Investimentos. Carlos Alfredo Melo (ex-Banco BV) é o novo sócio-diretor da gestora.

ACE. Milena Fonseca entra de sócia da ACE Cortex e chefe de operações.

Axur. Thiago Bordini é o novo diretor de Cyber Threat Intelligence.

Descomplica. Frederico Brito e Abreu entra como conselheiro.

FC Nuvem. Ivone Ivassaki (ex-Microsoft e IBM) é a nova Chief Experience Officer.

Trend Micro. Duas contratações: Ana Paula Silva na área de Renewal Sales e Felippe Barros como Technical Advisor.

GUT. Promovido Fernando Ribeiro a Global Chief Strategy Officer.

