Alto Escalão: XP tem novo CEO

O diretor de tecnologia da XP, Thiago Maffra, será o novo CEO, quando Guilherme Benchimol passar a presidente do conselho.

Endeavor. Rodrigo Galindo, CEO do Grupo Cogna, está na presidência do conselho, no lugar de Fábio Colletti Barbosa, que segue como conselheiro.

Morgan Stanley. André Loes (ex-FGC e Kairós) é o novo economista-chefe para a América Latina.

IMC. Alexandre Santoro (ex-Popeyes) é o novo CEO, no lugar de Newton Maia.

IRB Brasil RE. Para diretor na Argentina foi nomeado Facundo Jorge Montenegro (ex-Generali).

Cisco. Laércio Albuquerque passa a vice-presidente para América Latina.

Marisa. Chega Flávia Maria Verginelli (ex-Google) ao Conselho de Administração.

Mercado Eletrônico. Promoção de Klyvian Flores a diretora de marketing.

QuintoAndar. Rafael Catelli é o novo VP de produtos financeiros, vindo do Grupo Vectis.

CCIFB. Ex-LVMH, Paula Frerejean assume diretoria de São Paulo da Câmara de Comércio França-Brasil.

Gauge. O atual diretor de Novos Negócios do Grupo Stefanini, Guilherme Stefanini, assume como CEO.

GreenYellow. Roberto Zerkowski (ex-GranSolar Group) é nomeado diretor-presidente da operação brasileira.

Odontoprev. José Roberto Pacheco torna-se diretor administrativo-financeiro e segue na Direção de Relações com Investidores.

Qualicorp. Chegam os superintendentes de marketing institucional Rafael Dias (ex-Itaú) e de comunicação André Vieira (ex-Braskem).

ICTS Protiviti. Anuncia a contratação de Kazutosi Takata (ex-Itaú) como diretor executivo de tecnologia.

Qintess. Joyce Costa chega para Head de ESG.

ASG Technologies. Marcos Ragi é o novo Gerente de Canais da para a América Latina.

Vhsys. O novo diretor de recursos humanos é Paulo Bittencourt (ex-RD Station)

