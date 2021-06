Autoconhecimento é tema de papo com Leandro Karnal no Telegram

Na próxima quinta-feira, 1º de julho, às 14h, o Estadão Carreira e Empreendedorismo receberá o professor e historiador Leandro Karnal como convidado para um bate-papo no Telegram. O tema da conversa será a busca por autoconhecimento na vida profissional.

Estratégia, plano de carreira, branding pessoal, recolocação no mercado, mudança de carreira, empreendedorismo: tudo passa primeiro pelo autoconhecimento. Quem sou eu? Quem eu quero ser? O que quero fazer da vida? Onde quero chegar? O que pretendo fazer? O autoconhecimento, geralmente, é a primeira dica de especialistas para se pensar na vida profissional, seja ela trabalhando em alguma empresa ou criando o seu próprio negócio.

Para ajudar no processo de autoconhecimento como estratégia profissional, o professor responderá às dúvidas dos leitores. Para participar do bate-papo, basta entrar gratuitamente no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link.

Para ter a sua pergunta respondida por Karnal, é preciso enviá-la até as 22h desta terça-feira, 29, no próprio grupo do Telegram, nas redes sociais do Estadão Carreira e Empreendedorismo ou pelo email pme@estadao.com.

Bate-papo no Telegram

