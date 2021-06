Benefícios flexíveis atraem e retêm funcionários

Há cerca de dez anos, os processos de contratação das empresas quase sempre levavam em conta o salário e alguns benefícios padronizados, como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, seguro de vida e auxílio-transporte. Em certos casos, havia ainda a oferta de academia, ações de bem-estar e alimentação no local de trabalho, mas, de modo geral, o pacote básico pouco variava.

Atualmente, porém, a competitividade do mercado e os novos cenários de trabalho estão fazendo algumas companhias migrarem para o universo dos benefícios flexíveis, que permitem aos funcionários escolherem, dentro de um rol de opções, as que melhor respondem às suas necessidades. Para Ricardo Salem, fundador e CEO da Flash Benefícios, trata-se de uma mudança de paradigmas que impacta especialmente setores de recursos humanos (RH). “Hoje, os candidatos a uma vaga não miram apenas salários. Eles buscam questões adicionais, como identificação com o propósito da instituição e o que vai agregar valor para a carreira deles”, afirmou durante a live Benefícios Flexíveis como Talent Experience, uma ação em parceria com o Estadão Blue Studio.

Mediado pela jornalista Michelle Trombelli, o bate-papo foi transmitido ao vivo pelas redes sociais na sexta-feira (18) e contou também com a participação de Nestor Andrade, diretor financeiro da Dotz, empresa do ramo de tecnologia que utiliza os benefícios flexíveis para reter e atrair seus colaboradores. Durante a entrevista, Andrade contou que a Dotz optou pela modalidade após inúmeras tentativas de coordenar subsídios distintos para os funcionários, uma demanda que cresceu na pandemia. “Antes tínhamos uma limitação. Às vezes era necessário ter convênio com um estabelecimento para oferecer o benefício. Hoje não importa onde o funcionário esteja, ele sempre pode usar o cartão. Isso flexibilizou os recursos, e cada um usa de acordo com sua necessidade”, destacou.

As dores dos funcionários e do RH

Pioneira no mercado, a Flash oferece aos parceiros uma oportunidade de sair do pacote básico e agregar a sua cota de benefícios mais de oito categorias e mais de 90 parceiros com condições exclusivas, a serem configurados pelas empresas e utilizados pelos funcionários mediante um app ou pagos por meio de um cartão com função crédito à vista.

Para os setores de RH, a vantagem é gerenciar todos os serviços dentro de uma mesma plataforma, o que facilita a gestão dos funcionários e o uso correto de cada benefício. Na lista de serviços ofertados pela Flash, os usuários podem usar os créditos para compras em serviços como iFood, Uber, Labi Exames, Drogaria São Paulo, Liv Up, além de opções voltadas ao bem-estar e que podem ser selecionadas de acordo com a necessidade de cada empresa.

Para criar a solução, a Flash buscou investigar no mercado as dores dos colaboradores e dos setores de RH, identificando as lacunas na oferta e no uso dos serviços ofertados. Percebeu, por exemplo, que na pandemia o uso dos recursos mudou completamente, requisitando ainda mais investimento por parte das empresas, como conta Salem: “As necessidades dos funcionários mudaram. Para alguns, foi preciso fornecer laptop, internet de qualidade, auxílio para as contas da casa. Quem comia no refeitório passou a cozinhar em casa ou pedir delivery. A forma de ir ao trabalho também mudou: quem antes ia de ônibus hoje não vai todos os dias ou passou a usar bicicleta e aplicativos de transporte. O cenário tem oscilado muito”, completa.

Segundo os entrevistados, a tendência é que a flexibilidade, seja no modo de trabalhar ou nos benefícios ofertados, permaneça no longo prazo, com opções cada vez mais focadas no bem-estar do funcionário. “Adaptar as ferramentas para mantê-lo engajado também é uma forma de garantir satisfação no trabalho”, conclui Salem.

Benefícios flexíveis na prática

Disponível em todo o Brasil, a solução da Flash permite às empresas coordenarem em uma mesma plataforma todos os seus pacotes de benefícios, desde serviços tradicionais até um leque de opções para alimentação, saúde, bem-estar e entretenimento. Os colaboradores recebem um saldo e podem usar como preferirem dentro das possibilidades oferecidas pela empresa no cartão e no app, sem passar por processos burocráticos.

Como as empresas estao flexibilizando:

Cartões e app com serviços variados

Alimentação em delivery e restaurantes

Auxílio-home office

Escritório híbrido

Apoio à saúde mental

Horário e férias flexíveis

Capacitação em serviço

Assista ao vídeo da live Benefícios Flexíveis como Talent Experience