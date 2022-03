Capacitações para mulheres visam desenvolvimento de carreira e negócios

A ausência de mulheres em diferentes áreas do mercado de trabalho é notável, principalmente em setores culturalmente considerados masculinos, como finanças e tecnologia. Porém, esforços buscam mudar esse cenário em prol de diversidade e, mais importante, inclusão.

No universo da tecnologia, um levantamento realizado pela Catho mostrou que, entre janeiro e fevereiro deste ano, a presença de mulheres no ramo era de 23,6%, um avanço de 2,1 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Os homens ocupam 76,4% dos postos de trabalho, ante 78,5% em 2021.

Embora o público feminino ganhe menos do que seus pares masculinos, a análise registrou uma queda de 13% para 10% na diferença salarial entre homens e mulheres no setor. Atualmente, elas ganham, em média, R$ 8.339,90 nos cargos de gestão, enquanto eles recebem R$ 9.267,82.

Para progredir com esses e outros resultados, empresas e entidades oferecem cursos exclusivos ao público feminino, em alusão ao mês do Dia Internacional da Mulher, para desenvolvimento de carreira ou de negócios. Confira as oportunidades abaixo.

Ambev

Para as mulheres que desejam iniciar na área de tecnologia, a Z-Tech, hub de inovação e tecnologia da Ambev, e a plataforma Bees vão conceder 200 bolsas de estudos em um curso do Programaria. Ao longo de quatro semanas, as videoaulas vão abordar os primeiros passos em front end (HTML, CSS, Javascript e lógica de programação).

Com inscrições abertas até 23 de março, podem se candidatar mulheres sem conhecimento prévio em programação e de todas as idades. Caso a interessada seja menor de idade, a inscrição deve ser feita pela pessoa responsável. A iniciativa destaca que pessoas de gênero não-heteronormativos, negras, indígenas, LGBT+, trans e travestis, bem como residentes de regiões periféricas também podem se inscrever às bolsas. Veja aqui como se candidatar.

CRT e Sebrae-SP

Mulheres com formação técnica são o foco do curso Elas Descomplicam o Empreendedorismo, oferecido por meio da parceira entre o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP).

A iniciativa busca impulsionar o empreendedorismo como possibilidade de carreira e trará temas como marketing, finanças e inteligência emocional, competência essencial para gerenciar negócios.

O curso presencial terá 20 horas de duração e ocorre entre os dias 21 e 25 de março, das 18h às 22h, nas dependências do escritório regional do Sebrae-SP, na Rua 24 de Maio, 32. As inscrições vão até o dia 17 de março neste link.

TIM

A empresa de telefonia realiza nesta semana, até 11 de março, um evento virtual que disponibiliza mais de 200 vagas de trabalho, cursos e workshops para mulheres. As oportunidades de emprego são para diversos níveis profissionais, em todas as regiões do Brasil e nas áreas administrativa, comercial, financeira, tecnologia, engenharia, entre outras.

Por meio deste link, as interessadas podem se inscrever às vagas e nos cursos gratuitos que vão abordar, entre os temas, futuro do trabalho, transição de carreira, empreendedorismo, criatividade e inovação.

Academia Assaí Bons Negócios

Com foco na capacitação empreendedora, a plataforma de conteúdos da rede Assaí Atacadista, em parceria com o Sebrae, oferece cursos ao vivo para mulheres, com transmissão pelo YouTube.

Gestão de tempo e finanças serão os tópicos abordados, o primeiro nesta quarta, dia 9, e o segundo nos dias 15 e 16 de março, sempre das 18h às 20h. As aulas são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Acesse este link para escolher o curso e se inscrever.

Pepsico

O programa Mulheres com Propósito, da Pepsico, oferece cursos gratuitos e de curta duração para capacitar mulheres que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho ou desejam alavancar o próprio negócio. A iniciativa tem parceria do Fundes América Latina e propõe formação em três frentes: educação empreendedora, empoderamento econômico e empregabilidade.

Podem se inscrever mulheres acima de 18 anos de idade que já tenham um empreendimento próprio, pensam em abrir um negócio ou querem retornar ao mercado. A capacitação dura um mês e vai focar em plano de vida, habilidades para desenvolvimento profissional, networking e finanças.

As participantes que concluírem a formação podem concorrer a uma mentoria individual ao fim do programa. As interessadas podem se inscrever neste link até o dia 14 de março.

