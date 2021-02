CIEE lança curso sobre História para reforçar formação de jovens

Desde a última quarta-feira, 10, o CIEE oferece em sua plataforma educacional o curso Cidadania passo a passo, que aborda acontecimentos da História brasileira do Império até os dias atuais. Valorizando o papel da juventude como protagonista dos acontecimentos, o curso quer ajudar jovens a conhecer a História nacional, compreender os conceitos de cidadania, direitos e deveres, além de sensibilizá-los sobre a importância da participação política na sociedade civil.

Desenvolvido em parceria com o jornalista e professor Heródoto Barbeiro, o curso foi inspirado no livro Com a Bola no Pé e a Urna na Cabeça (Ed. Harbra). Escrito por Heródoto em parceria com o advogado Gustavo Korte, o livro procura desmistificar a política por meio de paralelos com o universo futebolístico.

Para Heródoto, o conhecimento auxilia os jovens não só em questões do dia a dia, mas também a construir lugares como cidadãos, o que deve influenciá-los ao longo de suas carreiras. “Saber de onde viemos e os eventos que construíram nossa sociedade ajuda em diversas áreas da vida, inclusive, a ter bons argumentos em uma entrevista de estágio, por exemplo.”

O jornalista ainda completa: “Sem conhecer o passado, não temos como entender o presente e atuar de forma ativa para transformar a nossa própria história e a de nosso País”. No conteúdo do Cidadania passo a passo, são abordados períodos como o Império, a República, a Era Vargas, o regime militar e os últimos governos brasileiros.

Em formato virtual, o curso tem quatro horas de duração, pensadas para serem distribuídas ao longo de oito dias. Para acessar este e outros materiais oferecidos pelo CIEE, basta acessar a plataforma CIEE Saber Virtual e realizar o cadastro de forma gratuita.

