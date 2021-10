Como contratar e reter profissionais de tecnologia? Veja dicas em vídeo

Cada vez mais em alta, a área de tecnologia tem investido na atração de talentos experientes e na formação de novos profissionais. Iniciativas que capacitam já fazem a ponte com o emprego e ajudam a levar diversidade aos times. A movimentação é importante e está de olho no futuro, uma vez que o Brasil vai precisar de 70 mil profissionais com perfil tecnológico por ano até 2024, segundo relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Para Maria Júlia Azambuja, superintendente de atração, seleção e diversidade do Itaú, há diferentes estratégias para contratar perfis diversos para o setor. Em vídeo para o quadro 3 perguntas para, ela diz que uma das estratégias é olhar para polos fora do eixo Rio-São Paulo e apostar nas demais regiões do País.

Internamente, as empresas também podem treinar os gestores sobre vieses inconscientes e orientar para que a avaliação do candidato não seja apenas pelo histórico profissional, mas pelo potencial que tem. "Afinal, a gente vai viver em um mundo em constante mudança", afirma.

Além de encontrar profissionais capacitados, as empresas têm o desafio de reter aqueles que já fazem parte da equipe e buscar alternativas para formar pessoas de acordo com as demandas atuais. Confira o vídeo abaixo para saber mais sobre o tema.

