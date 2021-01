Como procurar emprego online? Veja 42 plataformas de vagas 

A crise do novo coronavírus intensificou ainda mais um problema que assombra os trabalhadores brasileiros: o desemprego. No ano passado, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) registraram a maior taxa de desemprego desde 2012, com 14,1 milhões de brasileiros sem trabalho.

Leia Também Após viralizar no LinkedIn, redatora de 63 anos consegue emprego em startup

Para aqueles que seguem em busca da recolocação ou até mesmo de seu primeiro emprego, principalmente durante a pandemia, as plataformas de vagas se tornaram cada vez mais importantes.

Segundo os especialistas, a digitalização dos processos de contratação veio para ficar, principalmente por conta da pandemia, e os candidatos que não se adaptarem ficarão para trás. “Estamos vivendo uma era na qual o candidato precisa se alfabetizar digitalmente, independentemente da idade ou formação. Se não tiver isso, a pessoa fica ausente do mundo, porque as transformações vão continuar acontecendo”, diz Denise Asnis, especialista em RH e co-fundadora da startup de empregabilidade Taqe.

Denise explica que, antes das plataformas digitais, as empresas se fechavam mais para trabalhar com candidatos locais, mas que os processos tecnológicos começaram a ampliar o escopo de pessoas que poderiam ser aptas aos processos - mudança que foi acentuada pela pandemia, com a adaptação para o trabalho remoto.

Para a especialista, o candidato também é beneficiado com isso. “É possível ser visto por um contingente maior de empresas. Antes, a pessoa precisaria ir de empresa a empresa entregar o currículo.”

Ela aponta que, por outro lado, a concorrência também é maior. Por isso, a especialista deu algumas dicas para que aqueles que estão procurando trabalho sejam mais assertivos em suas buscas:

Analise as plataformas para checar se elas têm o perfil que você almeja: foque menos em números e mais em entender o que você quer e qual é o seu perfil, se aplicando para as vagas corretas;

Busque por empresas que você gostaria de trabalhar: acesse o site das empresas, leia matérias, se informe por quais plataformas os processos seletivos são feitos;

Procure por sites que mantenham os dados das empresas e das oportunidades frequentemente atualizados;

Atualize seus dados dentro das plataformas: um perfil desatualizado pode te prejudicar;

Use palavras-chave: o uso delas pode facilitar que o RH encontre seu perfil. “Se você trabalha na feira com sua família e coloca “ajudo na feira com a família”, tem menos chances de ser encontrado do que quando coloca “vendedor em feira livre”, por exemplo. A palavra vendedor é uma palavra-chave”, explica Denise.

Além das plataformas de vagas tradicionais, existem espaços voltados especificamente para contratação de grupos minorizados, como pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negros, mulheres e 50+.

Gabriela Augusto, especialista em diversidade e inclusão e diretora fundadora da Transcendemos Consultoria, ressalta a importância desses espaços. “Essas plataformas são essenciais porque não são todas as empresas que estão preparadas para receber essa diversidade. Uma pessoa trans, por exemplo, pode ficar com o pé atrás para mandar o currículo para uma empresa que não é comprometida com a diversidade.”

Contudo, Gabriela faz a ressalva de que não basta apenas estar inserido dentro dessas plataformas. “É preciso preparar a empresa para receber esses funcionários. As pessoas precisam estar preparadas para a cultura do respeito.”

Confira abaixo 42 plataformas de vagas de emprego:

Plataformas de vagas

99jobs : todos os tipos de vagas

99Freelas : freelancer

Bettha : todos os tipos de vagas

Catho : todos os tipos de vagas

Cia de Talentos : todos os tipos de vagas

Empregos.com.br : todos os tipos de vagas

Google (buscando vagas/empregos) : todos os tipos de vagas

Indeed: estágio e CLT

Infojobs: estágio e CLT

LinkedIn Vagas : todos os tipos de vagas

Manager : todos os tipos de vagas

Neuvoo : todos os tipos de vagas

Recruta Simples : todos os tipos de vagas

Revelo : todos os tipos de vagas

Trampos.co : estágio, freela, CLT

Trovit : todos os tipos de vagas

Vagas.com: todos os tipos de vagas

Plataformas exclusivas de estágio e trainee

Across.Jobs : estágio e trainee

Cia de Estágios : jovem aprendiz, estágio e trainee

CIEE : jovem aprendiz e estágio

Eureca : estágio e trainee

NUBE : jovem aprendiz e estágio

Seja Trainee: estágio e trainee

Plataformas voltadas para diversidade e inclusão

BlackVagas : vitrine de profissionais da comunidade negra desenvolvida pelo Movimento Black Money;

Camaleao.co : profissionais da comunidade LGBT+

Contrate uma Mãe : mães que buscam recolocação com flexibilidade

EmpregueAfro : consultoria e recrutamento de profissionais negros

Empresas com Refugiados : iniciativa para inserir refugiados no mercado brasileiro

Ganbatte : recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens profissionais de grupos periféricos (classes sociais CDE; Negros; Mulheres; LGBTQ+; PcD)

HerForce : recrutamento de mulheres com avaliação anônima das contratantes

Labora : profissionais com mais de 50 anos

MaturiJobs : profissionais com mais de 50 anos

TransEmpregos : banco de vagas e currículos para pessoas trans

Transcendemos : conectar talentos LGBT+, negros e de outros grupos subrepresentados à empresas comprometidas com a diversidade e a inclusão

Vagas PCD: vagas voltadas para profissionais com deficiência

Plataformas por área de atuação