Comunicação não violenta: por que devo aprender essa técnica?

Você sabe o que é comunicação não violenta? O termo, que virou o queridinho do mercado de trabalho e do LinkedIn, é um método que propõe uma forma pacífica e conciliadora de se relacionar e se comunicar.

Ainda que possa ser aplicado em todas as esferas da vida, ele pode ser bastante útil para o dia a dia no trabalho, já que muitos conflitos comuns nesses ambientes, geralmente, acontecem durante a comunicação. Uma grosseria, uma falha na comunicação, uma interpretação equivocada, tudo isso pode ser evitado com a CNV.

“É importante refletir como você aprendeu a se relacionar e o quanto hoje em dia, na sua vida adulta, você é exigido disso, na família, nas relações de trabalho. A gente ainda tem índices muito alto de desengajamento no trabalho e os motivos dele têm muito a ver com a qualidade as relações”, explica Carolina Nalon, fundadora do Instituto Tiê e especialista em comunicação não violenta.

Convidada do quarto episódio da segunda temporada do Trabalho Mental - o podcast sobre trabalho e saúde mental do Estadão Carreira e Empreendedorismo - ela explica, no vídeo a seguir, por que se interessar em conhecer a CNV e como praticá-la.

Assista o vídeo completo abaixo:

Trabalho Mental

A série de podcasts, que teve a primeira temporada no ano passado, traz especialistas em carreiras, saúde e comportamento humano, como autoconhecimento, para bater um papo com a reportagem e responder dúvidas enviadas pelos leitores e ouvintes. A apresentação fica por conta da editora do Estadão Carreira e Empreendedorismo, Ana Paula Boni, e o bloco de perguntas é conduzido pela repórter Anna Barbosa.

São quatro episódios, que foram publicados semanalmente em julho, disponíveis em todas as plataformas de podcast e no site do Estadão. Os temas abordados são:

Foco e concentração: como anda a sua atenção no home office Felicidade e bem-estar: o impacto na saúde mental e na carreira Corpo e mente: como promover o descanso e melhorar sua saúde Inteligência emocional: como praticar comunicação não violenta e empatia

Confira o quarto episódio: