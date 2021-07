'Comunicar não é transmitir conteúdo, é interagir com alguém', diz especialista

Você já passou por algum desentendimento em conversas por escrito? Já se perdeu na grande quantidade de mensagens de trabalho que chega todos os dias por e-mail ou no WhatsApp? E você já parou para pensar que a forma como eu e você nos comunicamos pode ser o problema e, ao mesmo tempo, a solução para tudo isso?

Uma comunicação eficiente ajuda a otimizar o tempo que dedicamos a ler e redigir mensagens, bem como criar um fluxo de conversa mais fluido e empático. Esse comunicar não é apenas transmitir um conteúdo, mas interagir com a outra pessoa, afirma Vívian Rio Stella, especialista em comunicação corporativa.

É sobre esse tema que ela fala no livro Comunicação eficiente: como escrever mensagens com clareza, concisão e funcionalidade, lançado pela Aberje Editorial no ano passado. Um pouco das discussões e dos ensinamentos da obra estão também no quadro '3 perguntas para', que a especialista responde em vídeo a dúvidas sobre como otimizar conversas de trabalho, seja por e-mail ou WhatsApp, e fala o que mais prejudica a interação entre pessoas.

Uma das orientações é que, ao escrever mensagens, e considerando o ambiente de trabalho, é preciso pensar a abordagem com foco em quem vai recebê-la. Com isso, as instruções, os pedidos e as informações são compartilhados de modo mais assertivo. Envolver apenas as pessoas que realmente precisam saber do conteúdo da mensagem é uma dica simples, mas que faz muita diferença na dinâmica de comunicação.

Abaixo, confira as dicas de Vívian Rio Stella para uma comunicação mais eficiente no trabalho.

