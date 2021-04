Consultora Bielo Pereira fala no Telegram sobre diversidade e inclusão

“Em 2020, muitas empresas quiseram aplicar a diversidade dentro do ambiente corporativo, sem saber como fazer. Em 2021, as perguntas que vão surgir serão: como isso funciona na efetividade? Como realmente aplicar a diversidade e a inclusão?.”

Questões como essas, apontadas pela consultora Bielo Pereira no fim do ano passado em reportagem para o Estadão, poderão ser respondidas peloa própria influencer e palestrante de diversidade e inclusão em encontro na próxima segunda-feira, 26, às 17h30, no Telegram de Carreira e Empreendedorismo do jornal.

Para participar, é só enviar suas perguntas até segunda às 12h, pela própria plataforma; para isso, basta participar gratuitamente do grupo de discussão por meio deste link. Na ocasião, Bielo Pereira vai responder em tempo real as perguntas dos leitores e integrantes da comunidade, com mediação da equipe de reportagem.

Bielo Pereira defende que questões de diversidade e inclusão sejam discutidas dentro das empresas também por conta do viés econômico, se a empresa quiser ser competitiva nos tempos atuais. "O impacto social aqui está 100% atrelado ao fator econômico, porque grande parte das pessoas que vão consumir, das pessoas que vão fazer a economia girar para o seu negócio, estão dentro dessa camada de pessoas diversas."

Perdeu nossos últimos encontros no Telegram? Já participaram de bate-papo com os leitores a jornalista e palestrante Izabella Camargo, que falou sobre produtividade sustentável e saúde mental; o empreendedor Caito Maia, fundador da Chilli Beans e apresentador do Shark Tank Brasil; o consultor de longevidade Mórris Litvak, fundador e CEO da Maturi; e a headhunter Carolina Martins, Top Voice LinkedIn 2020, que falou sobre recolocação no mercado de trabalho.

O encontro com Bielo Pereira será o 5º do grupo de Carreira e Empreendedorismo no Telegram, que foi criado em janeiro de 2021 e hoje conta com cerca de 1.800 integrantes.

