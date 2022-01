Curso gratuito de programação abre 120 vagas para formar mulheres

A startup social {reprograma} abriu nesta terça, 4, inscrições para o Todas em Tech (TemT), projeto que ensina programação gratuitamente para mulheres em vulnerabilidade. Serão selecionadas 720 mulheres para as oficinas pré-curso e, a partir delas, 120 alunas escolhidas formarão as três turmas do programa: duas de back-end e uma de front-end. 55% das vagas são destinadas a mulheres negras e 5% a mulheres transgêneros e travestis.

As oficinas acontecerão de forma online, em um único dia. As turmas de front-end terão aulas introdutórias a HTML e CSS, já as de back-end terão foco em lógica de programação e JavaScript.

Após as oficinas, serão selecionadas 120 mulheres para as turmas - 80 para back-end e 40 para front-end. As aulas online começam em março e terão duração de 18 semanas. Ao final dos dois cursos, todas receberão um certificado de conclusão.

Para fazer a ponte com o mercado de trabalho, o programa também oferecerá às formandas auxílio na montagem de currículo e portfólio. Há também uma plataforma que conecta as programadoras com as empresas. Organizações interessadas em ter acesso à plataforma devem entrar em contato pelo formulário no link.

