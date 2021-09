Diretora de RH do Google dá dicas sobre maternidade e trabalho; veja vídeo

O desafio dos trabalhadores durante a pandemia teve um componente ainda mais desafiador para profissionais mães em home office. Ter de lidar com filhos, aulas online e tarefas domésticas, em meio à rotina do emprego, empurrou muitas mulheres para fora do mercado (com a menor participação feminina em 30 anos) ou causou ainda mais problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e depressão.

Para Carol Azevedo, diretora de Recursos Humanos do Google para a América Latina, as empresas vão precisar se adaptar ainda mais para acolher esses profissionais na volta do home office, seja flexibilizando jornadas de trabalho, seja criando novos benefícios como uma licença parental mais longa estendida a pais, biológicos ou não.

A diretora ressalta também o papel das empresas para garantir a segurança da carreira das mães após a licença-maternidade, estimulando cursos de atualização e também ajudando na adaptação do retorno. "As empresas têm uma responsabilidade de oferecer um ambiente de trabalho inclusivo", diz ela.

Confira abaixo o vídeo de Carol Azevedo:

