Embraer abre 300 vagas para PCD em bootcamp de tecnologia

A Embraer abriu nesta segunda-feira, 16, inscrições para capacitação gratuita em tecnologia, com foco em análise de dados, destinada a pessoas com deficiência (PCD). Serão selecionados 300 candidatos para a primeira edição do programa Social Tech, que reúne plataformas de treinamentos a distância.

Em parceria com o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI), a iniciativa será em formato de bootcamp, um tipo de treinamento imersivo para desenvolvimento de habilidades e competências no setor.

Com duração de três meses, a capacitação terá início em outubro de 2021 e contará com 10 módulos, com 148 horas/aula no total. Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, de todo o Brasil, que tenham Ensino Médio completo. Não há necessidade de experiência prévia em tecnologia.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro, por esse site. A participação no Social Tech abrirá a possibilidade de contratação em diversas áreas da Embraer, com uma expectativa mínima de 50 vagas.

De acordo com Carlos Alberto Griner, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer, a demanda por profissionais qualificados na área de tecnologia é crescente, com oportunidades de carreira, mas que muitas vezes não estão ao alcance de todos.

Ao Estadão Griner afirmou que o foco do programa de diversidade será trabalhar para mudar o perfil dos que estão chegando na empresa agora. Para isso, a Embraer pretende qualificar, até 2025, 1.500 pessoas de grupos minorizados na área de tecnologia, além de aumentar a representação de mulheres na liderança sênior para 20%.

Feira de empregabilidade para PCD

Em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, a startup Egalitê promoverá a segunda edição da Inclui PcD, feira de empregabilidade para pessoas com deficiência, entre os dias 20 a 24 do mesmo mês.

Gratuito e online, o evento contará com lives e palestras interativas para auxiliar na busca por oportunidades de emprego e desenvolvimento de carreira. Na primeira edição, em 2020, a feira reuniu mais de 8 mil conexões, 5 mil postos de trabalho e 200 empresas participantes.

Para este ano, já estão confirmadas grandes companhias, como Carrefour, Magalu, MercadoLivre, Itaú, Renner, P&G e EY. São esperadas vagas em diferentes áreas, além de níveis e cargos distintos.

A Inclui PcD tem como proposta conectar, por meio de sua plataforma digital, empresas e pessoas com deficiência em todo Brasil, para viabilizar o acesso a vagas de emprego e capacitações, além de facilitar o processo seletivo para RHs. Empresas e candidatos interessados em participar da feira podem se inscrever nesse site.

