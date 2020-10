Estadão aposta em cobertura multiplataforma sobre carreira

Em um passado não muito distante, as escolhas profissionais eram mais simples. O jovem escolhia um curso de graduação, se formava, buscava trabalho na área e, muitas vezes, continuava os estudos para se manter atualizado. Hoje, o adolescente se depara com uma infinidade de cursos que levam a outra infinidade de carreiras e as trajetórias são muitas vezes desafiadoras e únicas.

Leia Também Sua Carreira

Para ajudar estudantes, profissionais que querem manter seus currículos tinindo aos olhos do mercado e também aqueles que flertam com uma mudança de carreira, o Estadão passa a oferecer uma cobertura multiplataforma completa, com reportagens especiais, podcasts, vídeos explicativos, lives e conteúdos especiais para LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook.

O conteúdo do projeto Sua Carreira foi estruturado em quatro eixos. O primeiro tem o objetivo de ajudar o jovem a refletir sobre a escolha profissional e dar subsídios para a tomada de decisão. O segundo foi pensado para o recém-formado que busca seu primeiro emprego e se prepara para enfrentar processos de seleção e avaliação. O terceiro eixo é direcionado a profissionais que estão no mercado e querem continuar se desenvolvendo e o quarto, para quem quer ou precisa fazer uma transição de carreira.

“O mercado de trabalho vem mudando rapidamente e a pandemia acelerou esse movimento. A intenção da nova cobertura é explicar essa transformação e mostrar os caminhos que estão surgindo, para ajudar nosso público a encontrar seu lugar nessa nova realidade”, conta David Friedlander, editor executivo do Estadão.

O material do Sua Carreira estará com destaque no portal estadão.com.br e na edição impressa do Estadão. No portal, além das reportagens multimídia, o leitor encontrará a série de podcast Trabalho Mental, para ajudar na missão de equilibrar carreira e bem-estar. O primeiro episódio trará uma discussão sobre burnout, depressão e ambiente tóxico.

Além da série de podcast, o portal publicará uma sequência de vídeos explicativos com temas práticos do dia a dia do trabalho, entre eles como fazer um pitch de carreira e como dar e receber feedbacks.

Haverá também uma programação de lives com temas atuais e convidados do mercado. A live “O que o mercado quer dos futuros funcionários” abre a sequência, no dia 20, às 16 horas, com Telma Gircis, líder de Recursos Humanos da Intel Brasil, América Latina e Canadá, e Sandra Betti, psicóloga com especialização em RH por Harvard e cofundadora do Grupo MBA Empresarial.

Baseado no novo posicionamento do Estadão, o Vem Pensar Com a Gente - que estimula a participação dos leitores na discussão de temas importantes -, o projeto Sua Carreira terá como um de seus diferenciais o serviço e a interação com os leitores por meio das redes sociais.

Estudantes e profissionais serão convidados a participar e tirar suas dúvidas por meio dos perfis do jornal no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no Facebook e também enviá-las por meio do WhatsApp (11) 99350-7355. Elas serão respondidas nas reportagens e na série de podcasts. No LinkedIn haverá ainda uma ação com top voices, que contarão qual foi o ponto mais importante de suas carreiras.