Estadão discute carreira e pandemia no Clubhouse nesta quarta-feira

Os desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus afetaram diferentes áreas da vida e a carreira não foi poupada. No Brasil, pessoas tiveram salários reduzidos, outras foram demitidas e muitas tiveram de equilibrar o trabalho com vida pessoal dentro de casa. Por diversas razões, é como se a trajetória profissional tivesse virado uma dor de cabeça e, segundo pesquisa da consultoria Oliver Wyman, houve sensação de piora. Isso resultou também em um enfraquecimento da saúde mental.

Esses assuntos e temas correlatos serão pauta de discussão no Clubhouse, em sala organizado pelo Estadão nesta quarta-feira, 3, às 9h. O jornal pode ser encontrado sob o usuário @estadaobr na rede social, que se baseia em interações apenas por voz.

A conversa faz parte de uma série de reportagens especiais que mostram o que mudou e como vai ser a vida dos brasileiros em decorrência da pandemia. A cobertura multiplataforma foi lançada em 24 de fevereiro e os conteúdos já disponíveis podem ser acessados neste link.

O evento sobre carreira tem participação confirmada de Ricardo Sales, sócio da consultoria Mais Diversidade, Guilherme Odri, editor do LinkedIn, a jornalista Izabella Camargo, o psicanalista Christian Dunker e Rafaela Abreu, psicóloga e coach de carreira.

Os especialistas vão discutir os possíveis motivos para a sensação de piora da carreira sentida durante a crise sanitária e como é possível lidar com as questões psicoemocionais. A conversa será mediada pela repórter Ludimila Honorato e pela editora Ana Paula Boni.

Como se cadastrar no Clubhouse

Ainda em fase de testes, o Clubhouse limita a entrada de usuários por convites, que podem ser recebidos diretamente.

Veja abaixo como se cadastrar e usar o Clubhouse:

