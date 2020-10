'Estadão' inicia série de entrevistas ao vivo Sua Carreira nesta terça-feira

Leia Também Escolas investem em estágios temporários para aluno experimentar vida profissional

Boa capacidade técnica sempre vai ser fundamental. Mas outras habilidades também estão, nos últimos tempos, fazendo diferença na hora da contração. São as chamadas soft skills, como resiliência, inteligência emocional e capacidade de trabalhar em grupo, por exemplo. Com o mercado de trabalho em constante mudança, é normal surgirem dúvidas. Como se tornar o profissional que as empresas querem agora? Qual é o caminho para o desenvolvimento? Respostas que o leitor encontra neste terça-feira, 20, às 16 horas, na primeira entrevista ao vivo do projeto Sua Carreira.

As convidadas da live são a psicóloga e master coach Sandra Betti, sócia-diretora da MBA Empresarial, e a líder regional de Recursos Humanos da Intel, Telma Gircis. A conversa tem moderação da editora de Carreiras do Estadão, Ana Paula Boni, e será transmitida pelo YouTube da TV Estadão, além de Facebook, Twitter e Linkedin.

Sua Carreira ao Vivo faz parte do projeto multiplataforma homônimo, lançado pelo Estadão neste domingo, 18. Pensado para ajudar as necessidades de desenvolvimento em diferentes faixas etárias, o conteúdo reúne ainda reportagens especiais, vídeos e o podcast Trabalho Mental, sobre as relações entre bem-estar e carreira.

A série de lives vai seguir com temas como lifelong learning - a capacidade de aprender ao longo de toda a carreira -, soft skills e empreendedorismo. A preocupante Síndrome de Burnout, que vai entrar na lista de doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 2022, também será abordada.

