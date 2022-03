Estágio: Americanas, Trimble, Kearney, Ticket e Ball têm vagas

A cultura do estágio está presente em boa parte das empresas, grandes, médias ou pequenas. Com maior ou menor destaque, os programas têm se consolidado como oportunidades para os estudantes vencerem a barreira da falta de experiência e para as empresas recrutarem e desenvolverem novos talentos para compor o quadro de colaboradores.

Confira alguns programas de estágio que estão com inscrições abertas até a próxima semana. São diversas vagas em grandes empresas como Americanas S.A, Ticket e Ball para atuar em áreas como tecnologia, marketing e consultoria

Americanas

A Americanas S.A, grupo que reúne empresas como Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!, oferece diversas vagas de estágio 100% remotas a universitários de todo o País e de qualquer curso com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023

O Estágio Tech 2022 está com inscrições abertas até o dia 6 de março e os selecionados participarão de uma formação completa de seis meses para se tornar desenvolvedor júnior ou analista de dados júnior. O programa de estágio oferece bolsa-auxílio, seguro de vida, vale-refeição e descontos exclusivos nas unidades físicas da Americanas e nos apps e sites das empresas do grupo. Veja aqui como se inscrever.

Trimble

Com inscrições abertas até 6 de março, o programa Conectadas para Transformar da Trimble, empresa global de software e hardware, oferece oportunidades exclusivas para mulheres. O processo seletivo contempla áreas como desenvolvimento full stack, marketing, desenvolvimento de software, operações, people experience (RH) e customer experience.

As selecionadas terão direito a bolsa no valor de R$ 1.500, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte e/ou auxílio home office, VA ou VR e Gympass. Podem se inscrever candidatas matriculadas em qualquer curso de nível superior ou técnico com conclusão de curso a partir de fevereiro de 2024. Link para inscrição.

Ticket

O programa de estágio da Ticket, marca de benefícios de alimentação e refeição, está com vagas abertas para estudantes que tenham interesse em atuar nas áreas de marketing, finanças, produtos e estratégia.

Com vagas em São Paulo, o estágio oferece bolsa auxílio, planos de saúde e odontológico, Ticket Restaurante, Ticket Transporte, Ticket Cultura, seguro de vida, Gympass e auxílio home office. Os requisitos para participar são: formação em cursos relacionados com as áreas de atuação e formação acadêmica prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, além de estudar no período noturno e conhecimento intermediário em Pacote Office.

As inscrições vão até o dia 7 de março e podem ser realizadas neste link.

Kearney

O Programa de Estágio em Consultoria da Kearney, consultoria global de gestão de negócios, está com inscrições abertas para estudantes de qualquer curso de graduação com formatura prevista até 2023.

O processo seletivo inclui prova de business case e questões, em português, inspiradas no exame GMAT (prova de admissão exigida pela maior parte das escolas de negócios no mundo), além de dinâmica em grupo virtual com resolução de caso e compatibilidade com a cultura da empresa. As inscrições vão até o dia 10 de março. Para mais informações, basta acessar o link.

Ball

A Ball está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio exclusivo para mulheres, pessoas com deficiência, negros, LGBT+ e pessoas de baixa renda. Para participar, o estudante deve estar cursando graduação na área compatível com a vaga, ser residentes do Vale do Paraíba e ter dois anos disponíveis para estágio.

O pacote de benefícios da Ball inclui bolsa-estágio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio refeição, auxílio transporte e auxílios jurídico, psicológico, financeiro e social. As inscrições estão abertas até o dia 11 de março, no site.

