Estágio e primeiro emprego são temas de bate-papo no Telegram

“Estágio, primeiro emprego e recolocação no mercado de trabalho” é o tema do próximo bate-papo promovido pelo Estadão Carreira e Empreendedorismo. Para falar sobre o assunto e responder dúvidas dos leitores, a conversa contará com a participação de Tiago Mavichian, fundador e CEO da Companhia de Estágios, startup de RH especializada em seleção e desenvolvimento de aprendizes, estagiários e trainees. O evento acontecerá na quarta-feira, 21 de julho, às 16 horas, no Telegram.

Leia Também Empresas dão capacitação com chance de emprego para reduzir déficit em tecnologia

Com mais de 18 anos de experiência na área de RH, o especialista pode falar sobre diversas questões envolvendo o estágio e a busca do primeiro emprego. Ele tem experiência também para falar sobre a importância de ter ou não experiência, como criar um currículo eficiente, o que é necessário saber sobre entrevistas de emprego e processos seletivos.

Além de falar sobre oportunidades na carreira de quem apenas está começando a sua jornada, Tiago também irá dar dicas e responder às dúvidas sobre recolocação profissional.

Para participar do bate-papo, basta entrar gratuitamente no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link. No grupo, que conta com mais de 2 mil integrantes, você pode enviar sua pergunta para o especialista até às 14 horas da próxima terça-feira, 20, que as questões serão respondidas em tempo real na quarta-feira, com mediação da equipe de reportagem.

Bate-papo no Telegram

Perdeu nossos últimos encontros no Telegram? Confira outra conversas com os leitores realizadas no @gruposuacarreira:

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.