Estágio e trainee: Alpargatas, Tigre, Motorola, Azul e Boehringer Ingelheim têm vagas

Acompanhando os cenários de inovação, liderança, diversidade e inclusão, tecnologia e soluções para novos desafios no mercado dos negócios, empresas brasileiras estão cada vez mais antenadas em suas ações também no ambiente de trabalho. Diante dessa constante mudança de crescimento, algumas companhias começaram a projetar essas estratégias em seus programas de estágio e trainee para o ano de 2022.

Grandes corporações como Alpargatas, Tigre, Motorola, Azul e Boehringer Ingelheim são alguns desses exemplos e estão com oportunidades abertas para estudantes e jovens talentos, algumas inscrições se encerrando neste domingo, 10. Confira as vagas abaixo:

Alpargatas

Dona de marcas como Havaianas e Osklen, a Alpargatas estará até este domingo, 10, com inscrições abertas para os programas de Trainee Global e Trainee Industrial, ambos com previsão de início em janeiro de 2022 e duração de 12 meses. Ao todo, 32 vagas serão ofertadas para jovens talentos, tanto no Brasil quanto para operações internacionais, com salário de R$ 7.000.

Para o Trainee Global, serão ofertadas 20 vagas. Os candidatos devem ter graduação em qualquer curso de bacharelado, inglês avançado e, no caso de ser um estrangeiro, visto de moradia e trabalho no país a que se candidata. Para o Industrial, 12 vagas serão distribuídas em unidades fabris em diversos Estados do Brasil, contemplando graduados em Engenharia ou áreas correlatas, como Química e Física. Para os dois programas, as cinco etapas do processo seletivo serão 100% on-line.

Os aprovados receberão remuneração, vale refeição ou refeitório, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, seguro de vida, Gympass (SP), day-off (folga no dia de aniversário), short Friday (flexibilização de horário na sexta-feira) no verão, home-office e dress code (código de vestimenta) informal. Clique aqui para se inscrever.

Tigre

Com inscrições abertas até 15 de outubro, o novo programa de estágio Jovens Feras Tigre, da Tigre, oferece oportunidades em oito áreas de atuação nas unidades de seis Estados do Brasil. No programa, os estagiários admitidos entre novembro e dezembro de 2021 também terão a oportunidade de vivenciar outras áreas de negócios nos últimos três meses. Podem ser inscrever candidatos com conclusão de curso entre dezembro de 2022 e dezembro 2023, clicando aqui no site.

O processo seletivo contempla áreas de supply chain, tecnologia da informação, pessoas, comunicação interna e sustentabilidade, comercial, jurídico, marketing e inovação, finanças e operação-manufatura. Os aprovados terão direito a vale-transporte, Gympass, plano de saúde local, alimentação, programa de desenvolvimento, seguro de vida, recesso remunerado e brinde de natal.

Motorola

Também até o dia 15 de outubro, a Motorola estará com inscrições abertas em seu Programa de Estágio 2022 para estudantes que vão estar cursando em 2022 o penúltimo ou último ano da graduação. Se for selecionado, o aluno terá bolsa auxílio estágio e outros benefícios compatíveis com o mercado.

As vagas são para São Paulo e Jaguariúna. Para participar do processo seletivo, o candidato, que precisa ter nível intermediário de inglês, deve enviar o currículo para o e-mail estagiomoto@motorola.com. A Motorola disponibiliza vagas nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos.

Azul

Até o dia 19 de outubro, candidatos graduados em qualquer área podem se inscrever no Programa de Trainee 2022 da companhia aérea Azul e devem mostrar suas habilidades nas etapas do processo seletivo em soluções de problemas e tomada de decisões, dinâmicas, entrevistas e painéis com a liderança. Clique aqui para se inscrever.

Além de ter direito a assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, restaurante próprio, vale-transporte ou estacionamento no local, Gympass, programas de qualidade de vida e saúde, o Trainee também terá benefícios de passagens aéreas nacionais e internacionais tanto para si quanto para seus pais, filhos, cônjuge e acompanhante, passagens aéreas nacionais ou internacionais para presentear amigos e, ainda, fará parte do clube de descontos da companhia.

Boehringer Ingelheim

Em mais uma parceria com a Companhia de Estágios, a Boehringer Ingelheim, maior empresa farmacêutica de capital fechado do mundo, está oferecendo vagas de estágio em seis áreas de cursos de graduação. As vagas estão distribuídas entre o Escritório Rochaverá, em São Paulo, e as fábricas de Itapecerica da Serra e Paulínia, no interior de SP.

Além de ser proativo e engajado nas buscas por soluções inovadoras, quem for se candidatar precisa ter matrícula ativa com disponibilidade acadêmica de dois anos para estágio. Apesar de o inglês avançado não ser um pré-requisito, ter o idioma de básico a intermediário é um diferencial para a candidatura. As etapas do processo serão online, e as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de outubro, pelo site.

Além da bolsa-estágio, os aprovados terão assistência médica e odontológica, vale refeição (sede na capital paulista), refeitório (fábricas de Paulínia e Itapecerica da Serra, ambas no interior de São Paulo), vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado (fábricas), funcional card, que oferece descontos em medicamentos, licença maternidade e paternidade, gympass e vale Natal.

