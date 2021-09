Estágio e trainee: Ambev, TIM, Novartis e Itaú miram diversidade

Nos últimos dois anos, a diversidade e a inclusão vêm sendo cada vez mais discutidas dentro do mercado de trabalho. Grandes empresas passaram a investir em programas de D&I como diferencial de mercado e responsabilidade social. Não à toa muitas das vagas de estágio e trainee abertas hoje buscam candidatos com perfis diversos para compor o quadro de colaboradores.

Esse é o caso de Ambev, TIM, Novartis e Itaú que, juntas, somam cerca de 500 oportunidades abertas em diferentes cidades do Brasil e para cursos variados. Os prazos para inscrição também mudam de acordo com cada empresa e processo. Confira abaixo:

Ambev

Leia Também Diversidade e inclusão ganham espaço também nas pequenas empresas

A Ambev está com programas abertos para estágio, trainee e para o Representa 2022 (processo exclusivo para pessoas negras). São mais de 300 vagas para todas as unidades da companhia no País, com processos seletivos 100% online. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro, no site.

Para aumentar a diversidade e inclusão, a empresa não exige os testes de inglês, não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso e as vagas são para talentos de todas as gerações que queiram se desenvolver nas áreas de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística.

Tanto o processo de trainee quanto de estágio serão sem identificação, para os talentos não serem avaliados por idade, gênero, curso ou faculdade. Além disso, os testes de lógica foram substituídos por games interativos e a etapa de vídeo ficou mais livre, dando oportunidade ao candidato de escolher se quer ou não aparecer em um vídeo de si mesmo.

O Representa é exclusivo para estudantes pretos e pretas. No ano passado, a Ambev passou a oferecer bolsa de estudos de inglês aos candidatos, além de benefícios específicos como salário extra no primeiro mês de contrato, mentoria, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica.

TIM

A TIM está com 165 vagas de estágio abertas em diferentes regiões do País. A meta da operadora é preencher metade das posições com pessoas negras. Entre as oportunidades nas áreas de tecnologia, como Engenharia e TI, 50% será destinada para mulheres universitárias. As inscrições podem ser feitas até dia 18 de outubro no site www.estagiotim.com.br.

Para participar do Programa de Estágio da TIM, basta que o estudante esteja com matrícula ativa e cursando faculdade com previsão de formatura a partir de 2023. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino, cursos de graduação e conhecimento de idiomas. Serão valorizadas características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta.

As vagas disponíveis são para a sede da empresa, no Rio de Janeiro, além de escritórios regionais em oito Estados do Brasil. As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500 e os selecionados contam ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados e happy day (folga no dia do aniversário), dentre outros.

Novartis

Outra empresa que também está com oportunidades em aberto é a Novartis. O Programa de Estágio do grupo farmacêutico é destinado a universitários de todas as idades, em qualquer curso de formação e tem como foco a inclusão de pessoas pretas.

As inscrições podem ser feitas nesse site até o dia 07 de outubro. O processo é realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho. É preciso ter disponibilidade para trabalhar na cidade de São Paulo e estar matriculado em algum curso de graduação formal.

Candidatos pretos e pardos terão prioridade no processo seletivo e poderão participar de uma rede de apoio e formação, mesmo que não venham a ser contratados, por meio do programa de inclusão "Okupa - Todo o espaço é seu".

Itaú Unibanco

Termina no dia 13 de setembro o prazo para inscrições no Programa Trainee do Itaú Unibanco. Podem participar jovens graduados em qualquer curso de longa duração nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2019, e universitários com previsão de formação até julho de 2023.

Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento – Negócios Atacado e Negócios Varejo. Além disso, cada trainee definirá as áreas do seu job rotation junto aos gestores e a área de pessoas, criando uma jornada personalizada, de acordo com os interesses de carreira.

O processo seletivo consiste em cinco etapas: inscrição; testes online; resolução de um business case online; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos. Também haverá lives e webinars com trainees e líderes do banco. O evento de abertura será no dia 17/08, a partir de 19h.

Para o processo de recrutamento tornar-se mais democrático, exigências de currículo foram simplificadas, como o idioma Inglês, que é pré-requisito apenas em vagas que realmente necessitam do conhecimento. Os selecionados receberão remuneração de R$ 7.600, além de benefícios, como participação nos lucros e resultados, auxílio refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, vale transporte, entre outros.

A previsão de início das atividades é em janeiro de 2022. Os interessados devem se inscrever pelo site ou pelo aplicativo Trainee Feito Com Você, disponível na Apple Store ou Google Play. O app também reúne conteúdos e informações sobre o processo seletivo.