Estágio e trainee: Carrefour, PepsiCo e Bracell têm inscrições em julho

Mais do que uma vaga para iniciar a carreira profissional, os programas de estágio e trainee são oportunidades para desenvolver habilidades comportamentais, as soft skills, colocar conhecimento em prática e fazer uma jornada rumo à liderança, caso seja o desejo do candidato. Neste mês, pelo menos quatro empresas estão com processos seletivos abertos, dois deles com pilares de diversidade e inclusão estabelecidos para seleção de pessoas negras e mulheres.

Há postos de trabalho em São Paulo, Goiânia, Bahia e Mato Grosso do Sul nas áreas de tecnologia, Recursos Humanos, marketing, vendas, operações florestais, finanças, entre outros. As jornadas de aprendizado incluem autoconhecimento, liderança e gestão de projetos. Confira os detalhes abaixo.

Carrefour

O Grupo Carrefour Brasil tem investido em ações afirmativas para diferentes frentes, como empregabilidade, educação e empreendedorismo. Uma delas está no programa de estágio exclusivo para pessoas negras, que está com inscrições abertas até o dia 17 de julho. Os interessados devem estar cursando a partir do terceiro semestre do ensino superior, morar em São Paulo e ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia.

São 30 vagas distribuídas nas áreas comercial, contabilidade, e-commerce, expansão, omnichannel, projetos, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação (TI) e trade marketing. Os estudantes selecionados vão passar por uma trilha de aprendizado para desenvolvimento de soft skills, as habilidades comportamentais, como design thinking, gestão de projetos e autoconhecimento. Não é necessário ter fluência na língua inglesa.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1,5 mil, assistência médica, seguro de vida, cartão Carrefour e parcerias educacionais. O processo seletivo será feito em parceria com a Cia de Estágios e contará com cinco etapas, todas online. Para se inscrever, clique aqui.

Bracell

Atuante no mercado de celulose solúvel, a Bracell está com inscrições abertas para o programa de trainee até o dia 18 de julho. São 30 vagas distribuídas em três Estados: 15 em São Paulo (Lençóis Paulista e Santos), 12 na Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Entre Rios e Inhambupe) e três no Mato Grosso do Sul (Campo Grande). As áreas de atuação incluem operações florestais, finanças e controladoria, supply chain e pesquisa e desenvolvimento.

Para o processo seletivo, é indicado que os candidatos demonstrem conhecimento sobre a empresa e da área em que desejam atuar, além de mostrar como o aprendizado adquirido em estágios ou mesmo na faculdade pode contribuir para o crescimento da companhia. Os selecionados também terão uma jornada de desenvolvimento para aprimorar habilidades e se prepararem para assumir posições estratégicas.

Com salário de R$ 7 mil, o programa de trainee da Bracell dispõe, ainda, de Programa de Participação nos Resultados (PPR), seguro de vida, vale-alimentação, plano médico e odontológico e previdência privada. Confira aqui mais detalhes e inscrição.

PepsiCo

Também com um pilar de diversidade e foco na liderança, a PepsiCo está com inscrições abertas para o programa de trainee Next Gen, que tem o objetivo de contratar, ao menos, 80% de pessoas negras e 50% de mulheres. As vagas são para as áreas de Recursos Humanos, vendas, operações, finanças e TI. Não é necessário ter domínio de inglês, que pode ser desenvolvido após a seleção por meio de plataforma gratuita oferecida aos funcionários da empresa.

Os interessados têm até o dia 31 de julho para se inscrever por meio deste link. Os selecionados vão iniciar a trajetória em cargos de especialista e coordenação e serão qualificados para assumir postos de liderança após o período de 15 meses do programa. Para se candidatar, é preciso ter de dois a cinco anos de formação, ter experiência profissional - não necessariamente na indústria ou área de formação - e ter disponibilidade para morar em outros Estados.

Trinus Co.

Com vagas nas áreas de tecnologia, finanças, engenharia, jurídico, comercial e marketing, a Trinus Co. realiza a terceira edição do Shark Hunt, processo seletivo para contratação de estagiários. A empresa, que desenvolve soluções para os mercados financeiro e imobiliário, estabelece como requisitos ter cursado ao menos 50% da carga horária do ensino superior e estar disponível para trabalho presencial, em Goiânia, sede da companhia, ou em São Paulo.

As inscrições vão até o dia 31 de julho por meio deste link. O processo seletivo é dividido em três etapas: testes de qualificação, maratona de inovação realizada em parceria com o Senac e entrevista com líderes e fundadores da companhia, prevista para ocorrer na primeira semana de setembro. Além da bolsa de estágio de até R$ 2 mil, com oportunidade de aumento, a empresa oferece plano de desenvolvimento profissional, benefícios flexíveis para alimentação, refeição, mobilidade e cultura.

