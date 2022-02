Estágio e trainee: Natura, Stone, Bunge, Rodobens e Martorelli têm vagas

Começar um novo emprego sempre dá um frio na barriga. A ansiedade e o medo de não estar pronto para o mercado costuma ser maior ainda para os estagiários. Segundo relatório divulgado pela Companhia de Estágios no final de 2021, mais da metade dos estudantes não se sentem prontos para o mundo corporativo.

Leia Também Programas oferecem capacitação gratuita e online em tecnologia

Diante disso, diversas empresas têm investido na criação de programas de estágio mais customizados e dinâmicos, onde os estudantes têm a oportunidade de vivenciar a experiência real de trabalho, desenvolver competências socioemocionais e crescer profissionalmente.

Confira abaixo algumas oportunidades que estão com inscrições abertas e distribuídas por diversas regiões do Brasil.

Natura & Co

Com meta de contratar no mínimo 50% de estudantes negros, o Programa de Estágio do grupo Natura & Co. (o primeiro a ser realizado após a aquisição das marcas Avon e Body Shop) quer conectar universitários interessados em gerar impacto positivo com as marcas do grupo.

São 80 vagas para estagiar nas fábricas e nos escritórios, e os selecionados passarão por uma experiência completa de desenvolvimento durante os 15 meses de trabalho. A bolsa-auxílio varia entre R$ 1.600 para o primeiro ano de estágio e R$ 1.800 para o segundo.

Podem participar do processo seletivo estudantes universitários com formação entre julho/2023 e julho/2024 dos cursos de Administração, Comércio Exterior, Comunicação, Contábeis, Design, Direito, Economia, Farmácia, Finanças, Gestão Ambiental, Logística, Marketing, Engenharia, TI, Relações Internacionais, Química, Vendas, entre outros.

Os benefícios incluem: bolsa auxílio, vale-refeição, seguro de vida, vale-transporte, assistência médica e odontológica e desconto em produtos. As inscrições vão até 18 de fevereiro. Para mais informações, basta acessar o link.

Rodobens

A Rodobens, empresa do setor automotivo, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos. São 16 vagas e os requisitos para participar são: estar cursando algum curso de bacharelado e Licenciatura (exceto cursos da área da saúde) ou tecnólogos da área da TI (reconhecidos pelo MEC), estar nos dois últimos anos da graduação e ter disponibilidade para a jornada de seis horas diárias.

Com vagas para São José do Rio Preto e São Paulo, o programa terá duração de oito meses e os selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, seguro de vida e refeição no local. Além disso, a bolsa-auxílio varia entre R$ 1.600, para quem estagiar na capital, e R$ 1.300, para os selecionados do escritório no interior. Para participar do processo seletivo, os candidatos terão até o dia 3 de março para preencher o formulário neste link.

Martorelli Advogados

O programa de estágio jurídico da Martorelli Advogados está com vagas abertas para estudantes com deficiência. Os selecionados poderão ingressar em uma das frentes em que o escritório atua, como: Tributário, Trabalhista, Empresarial, Ambiental, Cível, Consumidor e Família.

As oportunidades fazem parte do programa Menos Barreiras e tem como objetivo garantir a inserção de pessoas com deficiência na área jurídica. A meta da empresa é ter 15% dos estagiários advindos do programa nos próximos anos.

Para participar o candidato deve ser pessoa com deficiência e estar matriculado em curso de bacharelado em Direito em instituição reconhecida pelo MEC. Os interessados podem enviar currículo para Rafaela Gaudêncio no e-mail rafaela.gaudencio@avembrasil.com.

Stone

A 15ª edição do programa de seleção de talentos da Stone está com inscrições abertas. O Recruta Stone não é exclusivo para estagiários e trainees, podendo abranger diversos profissionais de áreas e maturidades variadas, mas há uma parcela das vagas dedicada aos iniciantes.

Os candidatos do programa terão até o dia 10 de março para fazer a inscrição. Durante o processo, os inscritos que cumprirem as primeiras etapas terão acesso a uma trilha de formação com aulas exclusivas sobre autoconhecimento, marketing pessoal e performance em entrevistas e dinâmicas de grupo. A ideia é ajudar no desenvolvimento e aprendizado dos participantes.

Não existem pré-requisitos para as vagas e qualquer interessado pode participar da seleção. Para participar, inscreva-se no link.

Bunge

O Programa de Estágio 2022 da Bunge irá selecionar mais de 60 estudantes de diversas regiões do País. O único pré-requisito é ser universitário de qualquer curso de graduação, com formação prevista para julho de 2023 em diante.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição ou refeitório (dependendo da localidade), assistência médica, seguro de vida e estacionamento, vale-transporte ou fretado. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro e os candidatos podem se inscrever pelo link.