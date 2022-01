Estágio e trainee: Novelis, Grupo NotreDame e MRS têm vagas

O 'estagiário do cafezinho' está ficando cada vez mais raro. Isso porque as empresas estão valorizando ainda mais trainees e estagiários e investindo no desenvolvimento profissional desses talentos. Dessa forma, a oferta de vagas para estudantes ou recém-formados deve continuar crescendo durante esse ano.

Confira alguns programas de estágio e trainee que estão com inscrições abertas. Empresas como MRS, Novelis e Grupo NotreDame oferecem mais de 200 vagas para atuar em setores de tecnologia, telecomunicações e saúde.

MRS

O programa de estágio da MRS irá selecionar 115 estudantes de nível técnico e superior. As vagas estão distribuídas entre as áreas de operação, engenharia, finanças, jurídica, comercial, recursos humanos, entre outras.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-alimentação e refeição, assistência médica, seguro de vida e Gympass. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e os candidatos podem se inscrever pelo link.

Novelis

Com 60% das vagas direcionadas para estudantes negros, a Novelis está oferecendo, até o dia 16 de janeiro, mais de 45 oportunidades voltadas para estudantes dos níveis técnico e superior em diversas áreas, para atuação nas cidades de São Paulo, Santo André e Pindamonhangaba.

O programa de estágio oferece bolsa-auxílio, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-refeição (ou restaurante no local), auxílio para transporte e Gympass. O processo seletivo inclui teste online, dinâmica de grupo ou entrevista online com a área de recursos humanos da empresa e entrevista online com o gestor. Link para inscrição.

Grupo NotreDame Intermédica

O Programa de Estágio Tech do GNDI está em busca de novos talentos da tecnologia que querem se desenvolver e inovar na área de TI. No primeiro ano, os estagiários poderão realizar um job rotation, passando por quatro de cinco áreas a cada três meses. Elas são: front end, desenvolvimento, sistema de rede própria, segurança da informação e governança de dados.

São dez vagas e os selecionados terão direito a diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, vale-transporte, Gympass, clube de parcerias, job rotation, programa de mentoria e elegibilidade a home office. As inscrições vão até o dia 28 de janeiro. Para mais informações, basta acessar o link.

NTT Ltd.

O programa de estágio da NTT Ltd., empresa global de serviços de tecnologia, está com vagas abertas para jovens e profissionais com mais de 50 anos de idade. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro e podem ser feitas neste link.

Com vagas em Curitiba e São Paulo, o estágio oferece bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass e seguro de vida.

Zinng

A Zinng, fintech de energia, está com uma oportunidade aberta para trainee em contabilidade para o escritório em São Paulo. Com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro, os candidatos terão de criar um projeto para avançar no processo seletivo. A empresa entrará em contato com todos os inscritos para dar mais detalhes sobre o desafio.

O candidato selecionado irá assinar um contrato de dois anos com a empresa e ganhará um PIX de R$ 1.000. Além disso, a Zinng oferece vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, salário e acesso à plataforma EAD. Para participar do desafio, inscreva-se no link.

Meta

A Meta, consultoria de tecnologia e soluções focada em transformação digital, busca talentos que queiram desenvolver habilidades em negociação e identificação de novas oportunidades para atuar nas áreas de serviços digitais e comercial.

Os candidatos do programa de trainee terão até o dia 31 de janeiro para iniciar a jornada pelo processo. Os requisitos para participar são: estar nos dois últimos anos da graduação ou ter até cinco anos de formação, mobilidade, e ter conhecimento em inglês ou espanhol é considerado um diferencial para as vagas.

O pacote de benefícios inclui remuneração, auxílio para educação, auxílio para home office, vale-refeição ou vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e participação nos lucros e resultados. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Gestora GK Ventures

O programa de estágio da GK Ventures terá duração de dois anos e os selecionados poderão passar pelas três verticais de investimento da gestora: educação, saúde e mudanças climáticas.

Podem participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Direito, Exatas, Administração ou Economia com, no mínimo, um ano e meio a dois anos para a formação. Os benefícios incluem bolsa-estágio, vale-refeição, plano de saúde, curso de inglês para quem não tiver proficiência e treinamento de valuation. O programa está aberto até o início de fevereiro, para se candidatar acesse aqui.

