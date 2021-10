Estágio e trainee: Unilever, PepsiCo, Mercedes-Benz e Dasa têm vagas

Perfis engajados, proativos e inovadores estão na mira de grandes empresas, que estão investindo ainda mais em programas de estágio e trainee em 2022 para jovens talentos e estudantes sem restrições de idade, cor, raça e gênero. Corporações demandam que esses jovens tenham habilidades de ampliar os horizontes pessoais e coletivos com criatividade, capacidade de resolução de problemas e fornecer resultados inovadores e dinâmicos para as companhias.

Confira abaixo vagas de estágio e trainee oferecidas por empresas como a Unilever, PepsiCo, Dasa e Mercedes-Benz, distribuídas em diversas regiões do Brasil.

Unilever

Após a última edição do seu programa de estágio, a Unilever dará continuidade à campanha #ParaTodes em 2022, promovendo mais equidade, diversidade e inclusão com estudantes que estejam cursando o penúltimo ou último ano da graduação, com conclusão para dezembro de 2022 ou dezembro de 2023. Para participar do processo seletivo, que será 100% online, não precisa saber inglês, basta ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em alguma das 10 cidades onde a vaga é oferecida.

As inscrições vão até o dia 25 de outubro e podem ser feitas clicando neste link. Com direito de acesso a vários cursos, inclusive de inglês, os estagiários também terão bolsa-auxílio, convênio médico e odontológico, suporte jurídico, financeiro, social e psicológico no Programa Crescer, seguro de vida, entre outros benefícios.

Os selecionados poderão atuar nas áreas de inteligência de mercado, finanças, jurídico, marketing, nutrição, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, supply chain, logística, engenharia, tecnologia da informação, vendas e comunicação institucional.

Pepsico

Focado em contratar ao menos 50% de pessoas negras e 50% de mulheres, o First Gen, programa de estágio da PepsiCo, estará até o dia 25 de outubro com oportunidades abertas para as áreas de vendas, operações, marketing, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, finanças, assuntos corporativos e jurídico. Para se inscrever, basta clicar aqui.

As vagas são para as cidades de Itu, São Paulo, Valinhos e Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba e São José dos Pinhais (PR), Sete Lagoas e Contagem (MG) e são destinadas a estudantes com formação para dezembro de 2022 a dezembro de 2023, em qualquer área de conhecimento. Todo o processo seletivo, dividido em testes online, bate-papo, pré-tarefas e painéis, será 100% virtual.

Dasa

A Dasa está oferecendo, até o dia 27 de outubro, 14 vagas para jovens talentos em seu Programa de Trainee (clique aqui para se inscrever) e 20 oportunidades de estágio a alunos de todo o Brasil, em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado, aqui neste link. Ambos têm início em janeiro de 2022 e, apesar dos programas serem totalmente remotos até o fim da pandemia, os candidatos precisam morar ou ter disponibilidade de residência em São Paulo, em caso de retorno presencial.

Para ser ainda mais inclusivo, não há limite de idade e obrigatoriedade de inglês no processo. A Dasa vai oferecer curso de idiomas, salário de R$ 6.700, PPR, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, universidade corporativa, seguro de vida, assistência odontológica e médica e Gympass para os trainees aprovados. Os estudantes, além da bolsa-auxílio de R$ 1.700, também terão direito a outros benefícios. Os programas terão duração de um ano.

Mercedes-Benz

O Programa de Estágio 2022 da Mercedes-Benz também está com 100 vagas abertas para graduandos a partir do segundo ano, nas áreas de engenharia, pesquisa e produto, finanças e controlling, tecnologia da informação e entre outros. Os estágios terão duração máxima de dois anos e estão distribuídos nas unidades de São Bernardo do Campo (SP), Campinas (SP) e Juiz de Fora (MG). O único requisito da companhia para a seleção é ter inglês intermediário.

O estágio oferece bolsa auxílio, vale transporte, ônibus fretado gratuito, restaurante interno, convênio médico, seguro de vida e descontos em diversas instituições de ensino parceiras (Clube Estrela de Vantagens). As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro por este link.

Já aprovados, os estudantes receberão treinamentos e poderão participar de ciclo de palestras, fóruns internos e entre outras ações dentro e fora da maior fabricante e exportadora de caminhões e ônibus da América Latina.