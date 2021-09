Estágio inclusivo: Google, Itaú, Magalu e 99 têm vagas com foco em diversidade

Promover diversidade e inclusão no mercado de trabalho é um desafio que perpassa diferentes setores, desde o acesso à educação até a representatividade no alto escalão. É preciso olhar também as necessidades de grupos minorizados para realizar processos seletivos inclusivos, algo que vem sendo feito por empresas que estão com vagas de estágio e trainee abertas com foco em pessoas negras, com deficiência e mais de 50 anos.

Google, Itaú, Magazine Luiza, além de 99 e Yduqs, abriram seus processos de estágio ou trainee de olho em promover a diversidade em seus ambientes de trabalho. Algumas inscrições para estágio e trainee se encerram nesta sexta-feira, 24. Confira abaixo as oportunidades.

Google

Por meio do programa de estágio Next Step, o Google está com vagas abertas em engenharia de software para atuar no escritório de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os interessados devem estar matriculados em cursos de graduação relacionados às áreas de tecnologia com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2024, desde que seja na capital mineira ou na região metropolitana. É desejável ter noções básicas de alguma linguagem de programação e inglês básico para programar.

O processo seletivo consiste em uma seleção inicial com base nos pré-requisitos do programa, a partir da qual os candidatos serão convidados para eventos virtuais informativos e focados em desenvolvimento. As pessoas serão apresentadas à cultura e ao dia a dia da empresa e terão mais detalhes sobre os atributos avaliados durante as entrevistas. As inscrições vão até esta sexta-feira, 24, e podem ser feitas por meio deste link.

Itaú

Pela primeira vez, o Itaú Unibanco realiza o EstagExperience voltado para pessoas com deficiência, com inscrições abertas até 24 de setembro. O evento 100% online e gratuito ocorre nos dias 14 e 15 de outubro e foca no recrutamento de universitários que, na ocasião, vão conhecer mais sobre a cultura da empresa, o programa de estágio corporativo e participarão de dinâmicas para solucionar desafios reais do dia a dia do banco. Os candidatos que se destacarem serão convidados para as vagas. Podem participar estudantes em cursos de graduação nas áreas de humanas e exatas. Veja aqui como se inscrever.

Magalu

O Magazine Luiza retorna com o programa de trainee destinado a pessoas negras com formação universitária entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, de qualquer curso superior. Interessados de todo o País podem participar, mas é preciso ter disponibilidade para se mudar para São Paulo. Se o selecionado for de outra cidade, receberá auxílio para mudança. Para ser mais inclusivo, não fazem parte dos pré-requisitos fluência em inglês nem experiência profissional anterior.

A empresa também não avalia idade e instituição de ensino dos candidatos. O salário é de R$ 6,8 mil e a companhia oferece, entre os benefícios, bolsa para estudar inglês e uma grade de desenvolvimento para aceleração de carreira. Clique aqui para se inscrever até o dia 15 de outubro.

99

Dominar o inglês também não é pré-requisito no programa de estágio Jornada 99, que tem inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Para quem for selecionado, a empresa promete uma trilha de aprendizados que, além de conhecer as unidades de negócio da companhia e contar com palestras e workshops, vai oferecer ao estudante universitário também aulas de inglês gratuitas.

As vagas são para a cidade de São Paulo, com início previsto em janeiro de 2022. Podem-se inscrever alunos com conclusão de graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, de cursos variados, como Administração, Engenharia, Economia, Marketing, Jornalismo, Matemática, Letras e outros. Inscrições devem ser feitas por esse site.

Yduqs

O grupo de educação superior Yduqs, que conta com mais de 1 milhão de alunos em todo o Brasil, também abriu processo seletivo de trainee exclusivo para pessoas negras, com vagas destinadas a recém-formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021. O candidato pode ser de qualquer região do Brasil, mas deve ter disponibilidade para viagens ao longo do programa. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro, por esse link.

