Estágio: Marisa, Livelo, Minerva Foods e Auren Energia têm vagas

Seja qual for a sua área de atuação, o estágio é sempre uma ótima oportunidade para colocar à prova o conteúdo aprendido na sala de aula. Com o aumento do investimento das empresas em programas de estágio bem estruturados do começo ao fim, jovens talentos têm recebido apoio e oportunidade para desenvolver habilidades técnicas e se conhecer profissionalmente.

Diante disso, confira abaixo as vagas de estágio oferecidas por empresas como Marisa, Livelo e Minerva Foods, distribuídas em diversas regiões do País.

Marisa

A Marisa, rede de moda feminina e lingerie certificada pela consultoria Great Place to Work, irá selecionar 11 jovens talentos para trabalhar nas áreas de visual merchandising, contábil e fiscal, engenharia, global sourcing, estilo, e-commerce e consultoria interna e RH da organização.

A empresa busca estudantes curiosos, colaborativos e conectados ao propósito da marca. O processo seletivo é direcionado para estudantes da graduação com conclusão prevista entre julho de 2023 23 e julho de 2024. Ter participado de voluntariados, AIESEC e empresas júnior são considerados diferenciais.

O pacote de benefícios da Marisa inclui bolsa-auxílio, plano de desenvolvimento e acompanhamento, assistência médica, vale-transporte (VT), auxílio home office, refeição no local e desconto de 20% nos produtos (loja, site e app). As inscrições vão até o dia 24 de junho e pode ser feitas pelo link.

Livelo

A Livelo está oferecendo, até o dia 19 de junho, 10 vagas para jovens talentos em seu programa de estágio nas áreas de controladoria, marketing, operações, planejamento comercial, produtos, RH, relacionamento comercial e tecnologia da informação. Para participar do processo seletivo, é pré-requisito ter disponibilidade para trabalhar em Alphaville, em modelo híbrido e ter previsão de conclusão da graduação para dezembro de 2023 e julho de 2024.

Os estudantes, além da bolsa-auxílio R$1.800 no primeiro ano e R$2.100 no segundo ano, também terão direito a outros benefícios como trilha de desenvolvimento, vale-alimentação (VA), vale-refeição (VR), vale-cultura, assistência médica, entre outros. Clique aqui para se inscrever.

Minerva Foods

O programa de estágio 2022 da Minerva Foods, líder na América do Sul na produção e comercialização de carne e derivados, também está com vagas abertas para estudantes do ensino técnico e superior, nas áreas de indústrias (produção, manutenção, qualidade e compra gado), corporativo (engenharias e custos) e negócios relacionados (administrativo geral e confinamentos).

As vagas estão distribuídas nas unidades operacionais e escritórios da companhia em Barretos/SP, José Bonifácio/SP, Rolim de Moura/RO, Janaúba/MG, Mirassol D’Oeste/MT, Paranatinga/MT, Araguaína/TO, Araraquara/SP, Buritama/SP, Palmeiras de Goiás/GO, Abaetetuba/PA e São Paulo/SP.

O estágio oferece bolsa auxílio, programa de treinamentos, seguro de vida e vale-alimentação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro por este link.

Auren Energia

Com enfoque em estudantes que cursaram o ensino médio em instituições públicas ou bolsistas em colégios particulares, a Auren Energia está oferecendo, até o dia 24 de junho, oportunidades para alunos do ensino superior, em diversas áreas, com disponibilidade para atuar presencialmente em São Paulo.

O programa de estágio oferece bolsa-auxílio de R$2.200, VR ou VA, VT, assistência médica e seguro para acidentes pessoais. Além disso, a empresa oferecerá um auxílio social, mediante entrevista, para os selecionados que não morarem na região da grande São Paulo e precisem se mudar para a capital. Acesso o link para inscrição.