Estágio: vagas em Coca-Cola, Localiza, Basf, Dow e Neoenergia

Estão abertas em vários Estados vagas para estágios de cursos de nível superior e técnico. As oportunidades têm prazo variado: vão até este mês de junho ou se entendem durante o ano inteiro. Para ampliar o acesso aos programas, empresas deixaram de exigir inglês e agora oferecem curso de idiomas durante o estágio. Confira.

O programa de estágio da Coca-Cola Brasil – Fresh Minds – oferta 32 vagas para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde começarão de forma remota. Até 16 de junho, podem se inscrever pela plataforma 99jobs candidatos de todos os cursos, sem limitação de idade. Os selecionados terão treinamentos, workshops, palestras e curso de inglês para atuar em projetos de diferentes áreas da empresa de bebidas.

Estudantes de qualquer graduação que estejam em Belo Horizonte (MG), com previsão de formatura até 22 de agosto de 2023, podem se inscrever no programa de estágio da Localiza, rede de aluguel de carros. A empresa também aceitará alunos de cursos técnicos para vagas do laboratório de inovação. O processo seletivo é on-line e não exige inglês, com inscrições abertas até o dia 28 de junho.

Durante todo o ano, alunos de qualquer curso superior ou técnico podem se candidatar ao programa de estágio da Basf, empresa alemã do setor químico. Para se inscrever, o candidato precisa ter disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais durante 18 meses, no caso de nível superior, ou por até dois anos para o nível técnico.

O programa oferece aos estagiários plataforma de autoaprendizagem em inglês, entre outros conhecimentos. Além disso, a partir da plataforma de diversidade e inclusão da empresa, há iniciativas para atração de candidatos negros, pessoas com deficiência e pessoas trans, grupos já contemplados na atuação da BASF. As vagas são ofertadas nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Goiás e Mato Grosso.

O processo seletivo da Dow, cujas inscrições vão até 22 de junho, tem foco em inclusão, diversidade e equidade de gênero. São 28 vagas disponíveis para estudantes de todo o País. Inglês não é requisito, e a empresa custeará cursos de idiomas para aqueles candidatos com conhecimento básico ou nulo do inglês. As vagas são para trabalhar nas cidades de Breu Branco (PA), Hortolândia (SP), Jundiaí (SP), Santos Dumont (MG) e São Paulo (SP).

O programa de estágio da Neoenergia, empresa do setor elétrico, está aberto durante todo o ano. Estudantes de diversos cursos de graduação podem se inscrever para concorrer às vagas espalhadas por todo o País. Inglês não é obrigatório, e os estagiários terão acesso a uma plataforma de ensino de idiomas.

