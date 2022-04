Evento e capacitação gratuitos para profissionais negros têm inscrições abertas

Profissionais negros que buscam desenvolvimento profissional e oportunidades de colocação e crescimento na carreira podem se inscrever em dois programas no mês de abril. Ambas as iniciativas pretendem ajudar a população negra, historicamente em patamar de desigualdade social e econômica, a ter acesso ao mercado de trabalho.

A primeira oportunidade é voltada para as mulheres negras que querem desenvolver a carreira ou obter um novo emprego. O evento Potência Negras Mulheres, que acontece no dia 13 de abril, das 9h às 18h, vai apresentar palestras sobre temas importantes para o mercado de trabalho, como liderança, carreira e maternidade, comunicação pessoal e posicionamento em ambiente hostil e saúde financeira.

A participação também é uma oportunidade para as inscritas se conectarem a grandes empresas parceiras, como Tim, Itaú, Randstad e Raízen, que terão vagas de emprego exclusivas para as participantes do evento. O Potências Negras Mulheres é gratuito e online. Quem não puder participar, terá acesso ao conteúdo gravado por 30 dias após a realização.

O evento é organizado pela Escola Profissas e pela especialista em diversidade e inclusão Ana Minuto. As inscrições devem ser feitas pelo site do evento.

A segunda oportunidade é focada em acelerar a carreira de profissionais negros. O Instituto Black Office BR, fundado por Ian Nunjara, estrategista de parcerias ESG Latam no Nubank, está com inscrições abertas até o dia 30 de abril.

O programa, que é gratuito e online, prepara, durante três meses, os profissionais em temas como autoconhecimento, inteligência emocional, liderança e comportamentos corporativos. Os jovens selecionados também passam por um processo de mentoria com profissionais do mercado.

Também estão abertas as inscrições para os profissionais que querem mentorar jovens negros no programa. Para se candidatar, é preciso ter disponibilidade para, ao menos, cinco sessões de mentoria por três meses. As inscrições para quem quer participar do programa devem ser feitas pelo link e para quem quer ser mentor por esse outro link.

