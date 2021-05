Evento gratuito conecta profissionais LGBTI+ ao mercado de trabalho

Na próxima semana, entre os dias 31 de maio e 4 de junho, a consultoria Mais Diversidade realiza a Feira Diversa, evento que pretende conectar estudantes e recém-formados (até dezembro de 2017) que sejam LGBTI+ a empresas comprometidas com a diversidade e a inclusão. O evento é gratuito e online e as inscrições podem ser feitas pelo site.

Ao longo dos cinco dias de programação, os participantes terão acesso a palestras e ações de networking. Serão abordados temas como o futuro do trabalho, saúde mental e segurança psicológica e propósito de carreira. Estão confirmados nomes como a cantora Daniela Mercury, a vereadora Erika Hilton e a consultora Maite Schneider.

Nos próximos meses, os inscritos também poderão participar de workshops com grandes empresas e mentorias para desenvolvimento pessoal e profissional. Ao se inscrever no evento, é solicitado que o participante envie o seu currículo, que será repassado para empresas como Itaú, Ambev, Santander e Bayer.

Confira a programação completa da Feira Diversa:

Dia 31, segunda-feira: Abertura

10 às 12h: Desafio Itaú

19h: Bate-papo com a cantora Daniela Mercury.

Dia 1 de junho, terça-feira: O futuro do trabalho chegou mais cedo

17h: Conversa com Diego Castro, líder do grupo 'Inclui' de pessoas com deficiência do Itaú, Kayo Albuquerque, responsável pela área de Mobilidade Global da RD Station, Thaís Faria, oficial técnica de direitos fundamentais do trabalho da OIT, e Melissa Cassimiro, consultora sênior da Accenture.

19h: Palestra com Fábio Mariano, doutor em Sociologia do Consumo.

Dia 2 de junho, quarta-feira: Saúde mental e segurança psicológica

17h: Bate-papo com Tati Isler, Monja e CEO TI comunicações, Ewerton Teixeira, psiquiatra, Maite Schneider, cofundadora do projeto Transempregos, e Jaqueline Gomes de Jesus, professora de psicologia da IFRJ.

19h: Entrevista com Moisés Nascimento, Chief Data Office do Itaú.

Dia 3 de junho, quinta-feira: Carreira e propósito

17h: Painel com Niotxarú Pataxó, comunicador indígena e idealizador do canal Papo de índio, e Morena Carvalho, sócia BTG Pactual.

19h: Palestra com Danielle Torres, sócia-diretora de práticas profissionais da KMPG.

Dia 4 de junho, sexta-feira: Encerramento

19h: Bate papo com Erika Hilton, vereadora de São Paulo.